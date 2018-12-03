Футбол

Фанат выбежал на поле во втором матче «Спартака» подряд
Газета.Ru
17:42

Спартак — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Денис Глушаков
5′
14′
Игорь Денисов
Луис Адриано
38′
Фернандо
Артем Тимофеев
42′
45′
Ведран Чорлука
46′
Игорь Денисов
Дмитрий Баринов
58′
Дмитрий Баринов
Денис Глушаков
62′
62′
Ведран Чорлука
Мануэл Фернандеш
Лоренсо Мельгарехо
Александр Ломовицкий
66′
Николай Рассказов
67′
Софьян Ханни
Марко Петкович
73′
77′
Антон Миранчук
Эдер
79′
Джефферсон Фарфан
90′+2′
Соломон Кверквелия
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. В пятом туре Лиги Европы между "Спартаком" и венским "Рапидом" (1:2) фанат также выбежал на поле к Глушакову. В результате правонарушения болельщик был задержан на десять суток и получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей.
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Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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