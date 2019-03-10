Фанат выбежал на поле и ударил капитана «Астон Виллы» ГрилишаСпорт БИЗНЕС Online 10:58

«Астон Вилла» на выезде обыграла «Бирмингем Сити» в матче 36-го тура чемпионшипа (1:0). В первом тайме произошел инцидент с участием полузащитника гостей Джека Грилиша. На англичанина напал выбежавший на поле болельщик.

Фанат выбежал на поле и ударил капитана «Астон Виллы» Грилиша

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