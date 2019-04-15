Футбол
«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с ПогбаЧемпионат 02:45
Руководство «Манчестер Юнайтед» не горит желанием расставаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно. По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Общество
«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву
Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
Политика
Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие
В Донбассе прошли масштабные учения ПВО ВСУ
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием
Сегодня Алле Пугачевой исполнилось 70 лет.
Обновлено в 03:28
Экономика
Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов
Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Экономика
Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги
Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Трамп может объявить о военном усилении в Польше 1 сентября
О расширении американского военного присутствия в Польше президент США Дональд Трамп может официально сообщить во время своего визита в Варшаву 1 сентября.
Обновлено в 04:06
Общество
Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ
Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля
Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.
Обновлено в 03:17
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Хоккей
Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»
Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Недвижимость
В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено вчера в 14:58
Музыка
Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления
14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Кино
В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»
В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.
Обновлено в 03:23
Политика
Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине
На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество
«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете
Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Футбол
Черчесов 12 мая объявит расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧЕ-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что объявит предварительный состав на матчи отборочного раунда к чемпионату Европы 2020 года 12 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись
Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева серьёзно травмировала важную часть тела
Желаем Ивлеевой поскорее поправить здоровье.
Обновлено в 03:24
Футбол
Фанаты «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на «Хиллсборо»
Фанаты "Ливерпуля" почтили память жертв трагедии на "Хиллсборо" посредством яркого перфоманса на трибунах "Энфилда" перед игрой против "Челси".
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия
В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек
При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика
UC Rusal планирует построить завод в США
UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Общество
В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Россия может выплатить долг Совету Европы
На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Алчные замы троицкого мэра предстанут перед судом
В Троицке (Челябинская область) утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух заместителей главы города - Анны Чистяковой и Марины Брунцовой, обвиняемых в превышении должностных полномочий по части первой статьи 286 УК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой
Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03