Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с ПогбаЧемпионат 02:45

Руководство «Манчестер Юнайтед» не горит желанием расставаться с полузащитником Полем Погба в летнее трансферное окно. По информации Marca, в английском клубе хотят продлить контракт с французским футболистом, чтобы избежать его потери в ближайшее время.
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СМИ: Трансфер Погба обойдется «Реалу» в 150 миллионов евро

Матч ТВ03:27

«Реал» отказался от трансфера Погба из-за финансовых требований «МЮ»

Советский спортвчера в 18:55

СМИ: «МЮ» планирует продлить контракт с Погба в ближайшее время

Спорт-Экспресс03:25

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

Чемпионат02:45

«МЮ» объявил стартовую цену на Погба

Евро-футбол.ру01:25

«Манчестер Юнайтед» назвал цену Погба для «Реала»

Газета.Ruвчера в 23:40

СМИ: Трансфер Погба обойдется «Реалу» в 150 миллионов евро

Sportbox.RU03:27
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Общество

«Ставропольский бройлер» подал в суд на Малышеву

Российская компания «Ставропольский бройлер», которая входит в крупный агрохолдинг «Ресурс», подала судебный иск к редакции телевизионной передачи «Здоровье с Еленой Малышевой» и Первому каналу.
Обновлено в 04:31
Политика

Ленин Морено обвинил Ассанжа в создании центра шпионажа в посольстве

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж неоднократно нарушал условия своего пребывания в убежище и пытался использовать посольство Эквадора в Лондоне как центр шпионажа.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

В Донбассе прошли масштабные учения ПВО ВСУ

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Кемерове эвакуируют мэрию и больницы из-за сообщений о бомбах

Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров поздравил Аллу Пугачеву с 70-летием

Сегодня Алле Пугачевой исполнилось 70 лет.
Обновлено в 03:28
Экономика

Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах магазинов

Платежная система Visa запустила в России сервис по снятию наличных на кассах в торговых точках.
Обновлено в 03:49
Экономика

Имущество МУП «ЧелябГЭТ» выставлено на торги

Обанкротившийся МУП «ЧелябГЭТ» выставил на торги имущество, которым сейчас на правах аренды пользуется предприятие-преемник ООО «ЧелябГЭТ».
Обновлено в 01:38
Шоу-бизнес

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов

Подписчики сразу же признали в иномарке новенький Mercedes S-Class Coupe, который в зависимости от комплектации стоит от 10 до 15 миллионов рублей.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

Трамп может объявить о военном усилении в Польше 1 сентября

О расширении американского военного присутствия в Польше президент США Дональд Трамп может официально сообщить во время своего визита в Варшаву 1 сентября.
Обновлено в 04:06
Общество

Минобороны опубликовало редкие фотографии полководцев ВОВ

Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии известных полководцев Великой Отечественной войны в домашней обстановке, в кругу семьи и на отдыхе.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

Затянет трясина прошлого: гороскоп с 15 по 22 апреля

Скорпионам на этой неделе повезет, козероги приросли к дивану, а львам не мешало бы выспаться.
Обновлено в 03:17
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Хоккей

Хоккеист Гусев подписал контракт с «Вегасом»

Как сообщает пресс-служба «Вегаса», 26-летний российский нападающий Никита Гусев подписал контракт с клубом на один сезон.
Обновлено вчера в 13:45
Недвижимость

В большинстве регионов России заметили рост цен на жилье

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в России за январь-март 2019-го выросла на три процента.
Обновлено вчера в 14:58
Музыка

Новую солистку группы SEREBRO госпитализировали после выступления

14 апреля на концерте «Партийная зона» солистке нового состава девичьего трио Ирине Титовой стало плохо.
Обновлено вчера в 17:12
Кино

В сети появился тизер-трейлер и фрагмент одного эпизода «Мандалорца»

В сети появился фрагмент одного из эпизодов сериала «Мандалорец» и полноценный тизер-трейлер проекта, показанный на мероприятии Star Wars Celebration в Чикаго.
Обновлено в 03:23
Политика

Билборд с Порошенко и надписью «конец» появился на Украине

На улице в украинском городе Черкассах появился билборд, на котором изображен затылок, напоминающий голову украинского лидера Петра Порошенко, с надписью "конец".
Обновлено вчера в 17:50
Общество

«Коммерсантъ» сообщил о новой схеме мошенничества в интернете

Жалобы на участившиеся случаи мошенничества направляются в Роскомнадзор и МВД, сообщает со ссылкой на источник газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:38
Футбол

Черчесов 12 мая объявит расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧЕ-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов сообщил, что объявит предварительный состав на матчи отборочного раунда к чемпионату Европы 2020 года 12 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли официально развелись

Брак Анджелины Джоли и Брэда Питта официально расторгнут.
Обновлено 13 апреля в 15:43
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева серьёзно травмировала важную часть тела

Желаем Ивлеевой поскорее поправить здоровье.
Обновлено в 03:24
Футбол

Фанаты «Ливерпуля» почтили память жертв трагедии на «Хиллсборо»

Фанаты "Ливерпуля" почтили память жертв трагедии на "Хиллсборо" посредством яркого перфоманса на трибунах "Энфилда" перед игрой против "Челси".
Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

В Пензенской области при ДТП с грузовиком погибли пять человек

При столкновении Lada Largus с грузовиком на федеральной трассе М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:28
Экономика

UC Rusal планирует построить завод в США

UC Rusal и американская Braidy Industries создадут совместное предприятие по производству плоского проката для автомобильной промышленности в г. Ашленде (штат Кентукки, США), сообщила UC Rusal.
Обновлено в 00:16
Общество

В Госдуме рассказали, у кого есть право на перерасчет пенсий

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

В Туве задержали четверых сбежавших из изолятора заключенных

Обновлено в 02:31
Политика

Россия может выплатить долг Совету Европы

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 02:25
Политика

ФСИН выступила против условно-досрочного освобождения Карауловой

Обновлено в 04:31
Происшествия

Алчные замы троицкого мэра предстанут перед судом

В Троицке (Челябинская область) утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух заместителей главы города - Анны Чистяковой и Марины Брунцовой, обвиняемых в превышении должностных полномочий по части первой статьи 286 УК РФ.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП под Тулой

Около 40 детей из Орла возвращались домой после экскурсии в Рязани. По словам полицейских, автобус съехал в кювет и опрокинулся.
Обновлено вчера в 18:03
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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