Футбол

Фанат, напавший на Глушакова в матче с «Рапидом», вышел на свободу
Бомбардир.ру
03:07

Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, напавший на полузащитника Дениса Глушакова в матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2), вышел на свободу.
Бомбардир.ру03:07

Подробнее о событии

Напавший на Глушакова фанат не будет извиняться перед футболистом

Газета.Ru04:47

Напавший на Глушакова фанат: хочу извиниться перед клубом, перед Денисом – нет

Чемпионат04:21

"Даже охранники спецприемника согласны, что Глушакову не место в "Спартаке"

Спорт-Экспресс04:45

Фанат, напавший на Глушакова во время матча с «Рапидом», вышел на свободу

RT на русском03:16

Болельщик «Спартака», напавший на Глушакова, вышел из спецприемника

РИА Новости02:58

«Извиняться перед Глушаковым не буду». Фанат, ударивший капитана «Спартака», вышел на свободу

Sport24.ru04:08

Фанат, напавший на Глушакова в матче с «Рапидом», вышел на свободу

Бомбардир.ру03:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7137 источников, обновлено в 05:18, Ашберн
Футбол

«Ривер Плейт» победил «Боку Хуниорс» и выиграл Кубок Либертадорес

Обновлено в 05:05
Футбол

Роналду: «Хочу увидеть Месси в чемпионате Италии»

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хотел бы увидеть форварда "Барселоны" Лионеля Месси в одном из итальянских клубов.
Обновлено в 05:15
Футбол

Кириченко утвержден главным тренером «Уфы»

Обновлено в 05:11
Футбол

ЦСКА взял на матч с «Реалом» 18 футболистов

Обновлено в 05:05
Футбол

Акинфеев стал самым популярным человеком года по данным «Яндекса»

Обновлено в 05:02
Футбол

Сергей Семак: «Во втором матче подряд пропускаем курьезные мячи»

Во втором матче подряд пропускаем такие курьезные мячи.
Обновлено в 04:05
Футбол

Леонардо: «Ибрагимович не вернется в „Милан“»

Обновлено в 04:47
Футбол

Президент «Локомотива» Геркус вступился в Twitter за форварда Фарфана

Генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус опроверг сообщение журналиста Игоря Рабинера о том, что полузащитник команды Джефферсон Фарфан имел лишний вес перед заключением контракта.
Обновлено в 05:09
Футбол

«МЮ» назвал главную цель на зимнее трансферное окно

Боссы клуба уже дали согласие на этот переход в зимнее трансферное окно.
Обновлено в 03:54
Футбол

Эден Азар: «Было здорово победить лучшую команду Англии»

Хавбек «Челси» Эден Азар прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:49
Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перекачался и разучился забивать

Обновлено в 04:08
Футбол

Тибо Куртуа: «Реалу» тяжело далась победа над «Уэской»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итог победы над «Уэской» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата Испании.
Обновлено в 02:57
Футбол

Леонид Слуцкий: «„Витесс“ был ментально не готов побеждать НАК»

«Витесс» был ментально не готов побеждать НАК, а наш соперник вышел на поле, словно это был их последний матч в жизни.
Обновлено в 04:33
Футбол

Лёв: Озил не хочет общаться с нами, причин не знаю

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал, что полузащитник Месут Озил всё ещё не разговаривал с ним по поводу своего ухода из сборной после чемпионата мира 2018 года, состоявшегося в России.
Обновлено в 03:51
Футбол

Артем Дзюба: «Быть капитаном сборной – огромная честь и ответственность»

Обновлено в 04:32
ещё по теме
Денис Глушаков
Российский футболист
Российский футболист, центральный полузащитник, капитан московского «Спартака». Игрок сборной России. Участник чемпионата мира 2014 и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное