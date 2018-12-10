Футбол
Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, напавший на полузащитника Дениса Глушакова в матче Лиги Европы против «Рапида» (1:2), вышел на свободу.
Бомбардир.ру03:07
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