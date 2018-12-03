В поединке 14-го тура Английской премьер-лиги «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» (4:2). Один из болельщиков «Тоттенхэма» был арестован за то, что бросил на поле шкурку от банана, после гола нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.

Все про Спорт ру 11:56