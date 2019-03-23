Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолетаСоветский спорт 07:22
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака. Фанат красно-белых заставил объясниться Баринова за нецензурную кричалку в адрес Спартака после того, как Локомотив стал чемпионом России в прошлом сезоне.
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В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
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Эксперты рассказали о том, каким средством лучше всего смазывать дверные петли, а также другие контактные зоны авто.
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Спорт
Логинов стал третьим в зачете пасьютов, малый глобус — у Йоханнеса Бе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал обладателем Малого хрустального глобуса в гонках преследования по итогам сезона-2018/19.
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Спорт
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Французский биатлонист Симон Фуркад, побеждавший на чемпионате мира — 2009 в смешанной командной эстафете, принял решение завершить профессиональную карьеру.
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Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
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Экономика
В Кабардино-Балкарии текстильное производство возросло на 20% за год
Производство текстильных изделий возросло на 20% в Кабардино-Балкарии (КБР) за год, сообщил в пятницу министр промышленности региона Шамиль Ахубеков.
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте" в ходе прямого эфира 29 марта, сообщает пресс-служба правительства России.
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Синдре Скар: «Русские вели себя неспортивно. Будем побеждать их»
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Штаб Порошенко прокомментировал информацию об уголовных делах в США
В штабе кандидата в президенты Украины и действующего главы государства Петра Порошенко опровергли утверждения СМИ об уголовных делах против его сторонников в США.
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Трамп заявил об освобождении 100% территории Сирии и Ирака от ИГ
Силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) занимала в Сирии и Ираке.
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Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53