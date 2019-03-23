Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолетаСоветский спорт 07:22

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака. Фанат красно-белых заставил объясниться Баринова за нецензурную кричалку в адрес Спартака после того, как Локомотив стал чемпионом России в прошлом сезоне.
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Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

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