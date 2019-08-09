Болельщик «Ренна» подал в суд на бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, который ударил его по лицу, сообщает L'Equipe. Инцидент произошёл в конце апреля после финального матча Кубка Франции.

Фанат «Ренна» подал в суд на Неймара за удар по лицу

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