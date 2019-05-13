Футбол
Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари НевиллаЧемпионат 06:26
Возле арены Невилл натолкнулся на группу болельщиков «Манчестер Сити», которые, помня о его прошлом в «Манчестер Юнайтед», начали общаться с ним в не самом дружелюбном тоне. Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
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