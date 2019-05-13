Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари НевиллаЧемпионат 06:26

Возле арены Невилл натолкнулся на группу болельщиков «Манчестер Сити», которые, помня о его прошлом в «Манчестер Юнайтед», начали общаться с ним в не самом дружелюбном тоне. Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.

Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари Невилла

Политика Китай объявил о введении ответных пошлин на товары из США Китай в качестве ответных мер с 1 июня введет повышенные пошлины на ввоз товаров из США.

Экономика «Автодор» не построил в 2018 году половину запланированных дорог Госкомпания «Российские автомобильные автодороги» (Автодор) не завершила работы по строительству и реконструкции 317,7 км дорог, что составляет 54,9% от планового показателя 2018 года, сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Экономика Средняя зарплата в Москве может достигнуть 135 тыс. рублей к 2024 году Средняя зарплата в Москве может вырасти до 120-135 тыс. рублей через пять-шесть лет при положительном развитии экономики столицы.

Политика Суд оштрафовал Зеленского за незаконную агитацию Оболонский районный суд Киева принял решение признать избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации на выборах.

Политика Климкин пригрозил Совету Европы выходом Киева из Минских соглашений Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев выйдет из Минских соглашений, если Германия, Франция и другие страны добьются снятия санкционного давления на Россию в Совете Европы, передает «Европейская правда».

Экономика В России предупредили о возможных перебоях с поставками молока Российские торговые сети могут столкнуться с перебоями поставок молочной продукции, пишет "Коммерсантъ".

Общество ГИБДД готовится перевести автотюнинг в разряд госуслуг ГИБДД готовится внести поправки в процедуру регистрации машин с изменениями в конструкции.

Армия и оружие В ДНР рассказали о потерях ВСУ при обстреле Саханки По данным народной милиции ДНР, минувшей ночью пять бригад ВСУ обстреляли территорию ДНР.

Шоу-бизнес Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий покойной певицы о смерти Доренко Телеканал «Звезда» опубликовал комментарий народной артистки СССР Елены Образцовой, которая умерла в 2015 году.

Общество В Москве дожди сменятся солнечными холодами На этой неделе в Москве и области ожидается переменчивая погода и похолодание, передает РИА Новости.

Происшествия СК возбудил дело после инцидента с вооруженным школьником в Казани Уголовное дело о незаконном лишении свободы школьников возбудили в Татарстане после того, как ученик пришел в гимназию с пневматическим пистолетом и кухонным ножом.

Политика В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан перед началом заседания Совета Евросоюза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе заявил журналистам, что в ближайшее время избранного президента Украины Владимира Зеленского ждет два основных вызова.

Происшествия В Москве столкнулись легковушка и броневик "В 8.55 на Севастопольском проспекте произошло столкновение двух транспортных средств - служебной бронированной автомашины, следовавшей в колонне в сопровождении сотрудников ГИБДД, и автомобиля Opel", - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом принадлежности броневика к какому-либо ведомству.

Политика Зеленского призвали присягнуть националистам Избранного украинского лидера Владимира Зеленского призвали встать на сторону националистов.

Шоу-бизнес Александр Цекало познакомил детей со своей новой женой Дариной Эрвин Александр Цекало решил познакомить своих детей, рожденных в браке с Викторией Галушко, с новой женой Дариной Эрвин.

Политика Расследование против Порошенко начали на Украине Было начато досудебное расследование по факту вмешательства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности.

Общество Две трети россиян заявили о готовности работать без нужды в заработке Большинство россиян верят: если они станут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится — так считают 68% респондентов.

Транспорт В ГИБДД уточнили, как разговаривать по телефону за рулем Водителям рекомендуют перед этим припарковаться Представитель Госавтоинспекции рассказал, как лучше всего разговаривать по телефону за рулем, сообщает РИА Новости.

Экономика Центробанк перестал чеканить монеты номиналом ниже рубля Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля.

Авто Новый Land Rover Defender показали на свежих фото Компания Land Rover опубликовала свежие фотографии тестового прототипа нового Land Rover Defender, частично сбросившего камуфляж.

Происшествия Несколько ТЦ, вокзалы и аэропорт. В Липецке эвакуируют людей По данным информационного агентства, которое ссылается на представителя областной администрации, людей эвакуировали с территорий автовокзала, железнодорожного вокзала, автостанции, трех ТЦ и касс аэропорта.