Футбол

Фанат «Манчестер Сити» бросил бокал с пивом в Гари НевиллаЧемпионат 06:26

Возле арены Невилл натолкнулся на группу болельщиков «Манчестер Сити», которые, помня о его прошлом в «Манчестер Юнайтед», начали общаться с ним в не самом дружелюбном тоне. Один из фанатов бросил бокал с пивом в голову англичанину, однако тот сумел увернуться и пробраться на стадион.
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Фанат «Манчестер Сити» бросил в Гари Невилла бокал с пивом

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Гари Невилл
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Всю свою футбольную карьеру Гари провёл на «Олд Траффорд». Первый матч за сборную Англии Невилл провёл в 1995 году и с тех пор на протяжении более чем 10 лет играл на позиции правого защитника сборной. После завершения игровой карьеры начал карьеру тренера.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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