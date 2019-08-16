Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на полеЧемпионат 06:32
Напомним, основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер получил травму в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1) и выбыл на четыре-шесть недель. Завтра, 17 августа, красным предстоит сыграть с «Саутгемптоном» во 2-м туре первенства.
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Елена Летучая отмечает годовщину свадьбы на Мальдивах Телеведущая Елена Летучая улетела на Мальдивы.
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Авто
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