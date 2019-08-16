Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на полеЧемпионат 06:32
Напомним, основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер получил травму в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1) и выбыл на четыре-шесть недель. Завтра, 17 августа, красным предстоит сыграть с «Саутгемптоном» во 2-м туре первенства.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 13:00, Ашберн
Здоровье
Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования
Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.
Обновлено в 08:48
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321
В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.
Обновлено вчера в 03:50
Культура
Роман Бабаян подтвердил переход с ТВЦ на НТВ
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» также раскрыл причины перехода на НТВ.
Обновлено в 12:03
Политика
Абхазия упростит погранконтроль для пассажиров круизного лайнера
Власти Абхазии намерены упростить пограничный контроль для туристов, прибывающих в страну на круизном лайнере «Князь Владимир».
Обновлено вчера в 11:35
Общество
Транспортные карты запретят пополнять наличными
Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес
Максим Виторган объяснил, чем Нино Нинидзе лучше Ксении Собчак
Многие решили, что актер завуаированно объяснил, чем его нынешние отношения с Нинидзе лучше тех, что у него были с Собчак.
Обновлено вчера в 07:00
Армия и оружие
11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР
В Народной милиции ДНР отметили, что во время попыток прорыва диверсантов над позициями защитников Республики был обнаружен и впоследствии сбит украинский беспилотный летательный аппарат.
Обновлено в 12:20
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых авто
Обновлено 13 августа в 19:56
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Происшествия
Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту
У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Петербурге произошла перестрелка
Обновлено в 12:17
Политика
Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай
Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.
Обновлено вчера в 02:19
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Гаджеты
Анонсированы смартфоны BQ с мощными аккумуляторами — до 6000 мА·ч
Российский бренд мобильной электроники BQ представил две новые модели серии смартфонов Strike Power — BQ 5535L Strike Power Plus и BQ 6035L Strike Power Max, оснащённые ёмкими аккумуляторами — на 5000 и 6000 мА·ч соответственно.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области
Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.
Обновлено в 12:46
Политика
«Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов
Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 12:26
Наука
В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей
Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.
Обновлено в 11:01
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Энергетика
ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Игры
Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу
Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка
Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Политика
НАБУ открыло дело против главы СБУ Грицака
Поводом для начала расследования послужило утверждение заявителя о том, что Грицак, а также первый замглавы СБУ и другие должностные лица фальсифицировали доказательства обвинений в уголовных делах.
Обновлено в 04:42