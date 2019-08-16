Напомним, основной голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер получил травму в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (4:1) и выбыл на четыре-шесть недель. Завтра, 17 августа, красным предстоит сыграть с «Саутгемптоном» во 2-м туре первенства.

Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле

Здоровье Карелия получит 99 млн рублей на закупку медицинского оборудования Почти 100 млн рублей направлено из федерального бюджета на закупку оборудования для медицинских учреждений Карелии.

Кино Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat» Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.

Происшествия Опубликованы записи взлета и аварийной посадки А321 В Сети опубликованы видеозаписи взлета и посадки пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который аварийно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей.

Культура Роман Бабаян подтвердил переход с ТВЦ на НТВ Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» также раскрыл причины перехода на НТВ.

Политика Абхазия упростит погранконтроль для пассажиров круизного лайнера Власти Абхазии намерены упростить пограничный контроль для туристов, прибывающих в страну на круизном лайнере «Князь Владимир».

Общество Транспортные карты запретят пополнять наличными Президент Владимир Путин подписал поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие пополнение транспортных карт наличными без предъявления паспорта.

Шоу-бизнес Максим Виторган объяснил, чем Нино Нинидзе лучше Ксении Собчак Многие решили, что актер завуаированно объяснил, чем его нынешние отношения с Нинидзе лучше тех, что у него были с Собчак.

Армия и оружие 11 украинских диверсантов пытались проникнуть на территорию ДНР В Народной милиции ДНР отметили, что во время попыток прорыва диверсантов над позициями защитников Республики был обнаружен и впоследствии сбит украинский беспилотный летательный аппарат.

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Происшествия Пираты захватили судно у берегов Камеруна с россиянами на борту У берегов Камеруна пираты захватили судно, на борту которого находились трое россиян.

Политика Минприроды России допустило запрет на экспорт леса в Китай Россия может запретить экспорт леса в Китай, если тот не подключится к решению проблемы незаконной вырубки деревьев.

Общество Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.

Гаджеты Анонсированы смартфоны BQ с мощными аккумуляторами — до 6000 мА·ч Российский бренд мобильной электроники BQ представил две новые модели серии смартфонов Strike Power — BQ 5535L Strike Power Plus и BQ 6035L Strike Power Max, оснащённые ёмкими аккумуляторами — на 5000 и 6000 мА·ч соответственно.

Происшествия Росгидромет объяснил скачок радиации в Архангельской области Специалисты Росгидромета предположили, что скачок мощности гамма-излучения в городе Северодвинске Архангельской области 8 августа после взрыва на военном полигоне связан с прохождением облака радиоактивных инертных газов.

Политика «Яндекс.Новости» задумался о закрытии из-за давления депутатов Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил в отношении новостных агрегаторов, сообщает «Коммерсантъ».

Наука В Калифорнии хотят сделать все крыши «холодными». Так ученые хотят уменьшить воздействие жары на людей Новое исследование, проведенное учеными из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли при Министерстве энергетики США, показало, что если в самых густонаселенных районах Калифорнии Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Сан-Диего и Сакраменто уставить «холодные» крыши — к 2050 году это поможет снизить воздействие аномальной жары на людей.

Политика Захарова напомнила США о краже дипсобственности России Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.

Энергетика ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть на 2019 год до 1,1 млн баррелей в сутки, говорится в докладе организации.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Игры Mail.ru Group запустит глобальную игровую платформу Бренд My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) представит собственную игровую платформу, говорится в сообщении компании.

Политика Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.

Общество Умерла нидерландская принцесса Кристина Мария Кристина Нидерландская умерла на 73-м году жизни. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Происшествия Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.