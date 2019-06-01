Спорт
Фан-зона на Нижневолжской набережной ждет болельщиковГТРК Нижний Новгород 06:46
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«Большой футбол вернулся в город». На Нижневолжской набережной открыли фан-зону
Нижегородская Правда15:35
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