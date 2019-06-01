Спорт

Фан-зона на Нижневолжской набережной ждет болельщиковГТРК Нижний Новгород 06:46

Фан-зона откроется на Нижневолжской набережной.
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«Большой футбол вернулся в город». На Нижневолжской набережной открыли фан-зону

Нижегородская Правда15:35

Отборочный матч ЕВРО-2020 Россия - Кипр на стадионе «Нижний Новгород»начнется в 21:45

ТК Волга05:25

Фан-зона на Нижневолжской набережной ждет болельщиков

ГТРК Нижний Новгород06:46
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Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве

Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
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Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
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Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
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Обновлено вчера в 08:00
Политика

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Обновлено в 11:15
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