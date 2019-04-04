Экономика

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансамТАСС 12:23

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга. Садыгов в 2009-2019 годах был заместителем председателя правления Газпромбанка.
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«Газпром» нашел финдиректора в Газпромбанке

РБК12:56

В «Газпроме» назначили нового куратора финансово-экономического блока

Реальное время12:56

Фамил Садыгов будет курировать финансово-экономическую деятельность «Газпрома»

Finam.Ru12:12

«Газпром» назначил нового куратора финансово-экономического блока

Rambler News Service12:16

Зампред Газпромбанка будет отвечать за финансы Газпрома

Financial One12:51

Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансам

ТАСС12:23
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Политика

Генсек СЕ призвал Россию заплатить взнос

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на Конгрессе местных и региональных властей СЕ (КМРВСЕ) заявил о важности равенства прав всех делегаций стран СЕ, но в то же время призвал Россию заплатить взнос в бюджет.
Обновлено в 07:46
Кино

Актер Алексей Булдаков умер во сне

Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни.
Обновлено вчера в 08:00
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено в 08:59
Авто

Китайский автопроизводитель GAC Motor официально выходит на рынок РФ

Напомним, ранее iReactor сообщал, что спикер Петербургского автосалона и председатель совета директоров «АСМ-холдинг» Александр Ковригин прокомментировал открытие завода Mercedes-Benz в России.
Обновлено в 06:58
Политика

Порошенко сдаст анализы на алкоголь вместе с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко согласился провести дебаты с лидером президентской гонки Владимиром Зеленским на стадионе.
Обновлено в 11:42
Политика

ЕСПЧ коммуницировал жалобу родственников погибших при крушении MH17 к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу родственников 380 человек, погибших при крушении рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года.
Обновлено в 13:12
Авто

Audi Q8 планируют выпускать в России

В Калуге кроссоверы Audi Q7 выпускают уже довольно давно. Крупноузловую сборку наладили здесь еще для автомобилей первого поколения.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

В России обнаружили «парапсихологический спецназ»

По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено вчера в 10:11
Общество

Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать

При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Политика

Президент Эстонии назвала русский язык угрозой для страны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что русский язык в системе школьного образования является серьезной угрозой для эстонской культуры и языка.
Обновлено в 11:32
Политика

Совбез России разработал дополнительные меры безопасности в школах

Совет безопасности России разработал комплекс долговременных мер по борьбе с преступлениями в школах, эти меры утверждены президентом Владимиром Путиным, сообщил заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:25
Общество

Сергей Галицкий рассказал о трех причинах продажи «Магнита»

Обновлено в 07:32
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Происшествия

Суд арестовал мэра Евпатории на два месяца

Киевский районный суд Симферополя в четверг вечером избрал меру пресечения главе администрации Евпатории Андрею Филонову, которого местное управление ФСБ обвинило в причинении 35-миллионного ущерба местной казне.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие

В НАТО решили поддержать Украину в Черном море

Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес

Елизавета II запретила Меган Маркл носить свои украшения и разозлила принца Гарри

Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения из собственной коллекции из-за любви герцогини к роскоши.
Обновлено в 08:20
Происшествия

В Киеве взорвали автомобиль офицера Минобороны Украины

Взорванная машина, как сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук, принадлежит офицеру ГУР Минобороны Украины, который ранее являлся заместителем полковника Максима Шаповала — тот погиб в результате подрыва автомобиля в июне 2017 года.
Обновлено в 09:43
Единоборства

Конор МакГрегор опять объявил о возобновлении карьеры

26 марта ирландец сообщил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.
Обновлено в 08:13
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Финансы

Средняя максимальная ставка вкладов рухнула до уровня начала февраля

За третью декаду марта средняя максимальная ставка вкладов в десяти крупнейших банках по размеру привлеченных депозитов физлиц снизилась сразу на 0,19 процентного пункта (п. п.) до 7,53% годовых, следует из опубликованных данных ЦБ.
Обновлено в 06:01
Политика

ЕС не признает решение о лишении Гуаидо парламентского иммунитета

ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо, это нарушает конституцию, говорится в распространенном в четверг заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Командующий ливийской армией приказал наступать на Триполи

Обновлено в 11:47
Футбол

Эксперт не видит помех для снижения веса Кокорина

Обновлено в 12:41
Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Футбол

Роналду проиграл суд журналистам

Конфликт начался с того, что немецкое издание опубликовало данные о способах ухода от налогов, которые использовал Роналду.
Обновлено в 10:20
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии

Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Политика

Мария Захарова: Президент Украины Порошенко сам отказался от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко сам отказался от территорий Донбасса.
Обновлено в 12:38
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