Экономика
Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансамТАСС 12:23
Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга. Садыгов в 2009-2019 годах был заместителем председателя правления Газпромбанка.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Политика
Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС
Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Политика
Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском»
Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Подмосковье произошло ДТП с пятью автомобилями
Обновлено в 13:17
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Авто
Вертикальную парковку изобрели в Китае
В Китае протестировали вертикальную парковку, которая поможет решить проблему с нехваткой мест.
Обновлено в 02:11
Общество
Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании
Обновлено в 13:50
Общество
Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов
Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.
Обновлено в 10:02
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии
Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено в 12:48
Политика
Протекшая крыша парализовала работу британского парламента
Слушания в британском парламенте завершились из-за протекшей крыши.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде
Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой.
Обновлено в 09:46
Космос
Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет
Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Происшествия
Мэра Евпатории арестовали до конца мая
Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.
Обновлено в 12:45
Политика
Алексей Рогозин ушел с поста главы «Ильюшина»
Обновлено в 12:37
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Общество
Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля
Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.
Обновлено вчера в 12:43
Общество
Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации
Основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру. Об этом она сообщила в своем Facebook.
Обновлено в 14:42
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Политика
В Японии выразили протест учениям России на Курилах
Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.
Обновлено в 01:03
Футбол
Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных
Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.
Обновлено вчера в 14:42
Технологии
«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок
«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.
Обновлено в 06:54
Политика
Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского
Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 11:40
Культура
Захар Прилепин презентовал книгу о Донбассе
Обновлено в 08:41
Футбол
«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ
Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:37
Политика
Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения
Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.
Обновлено в 06:57
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Космос
«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру
Обновлено в 13:15