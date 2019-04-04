Фамил Садыгов назначен зампредом правления «Газпрома» по финансамТАСС 12:23

Фамил Садыгов назначен заместителем председателя правления ПАО "Газпром", курирующим вопросы финансово-экономической деятельности. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга. Садыгов в 2009-2019 годах был заместителем председателя правления Газпромбанка.

Политика Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».

Политика Зеленский отказался сдавать анализы в «Олимпийском» Лидер первого тура президентских выборов Владимир Зеленский отказался сдавать анализы в медицинском пункте в киевском «Олимпийском», где пройдут его дебаты с президентом Украины Петром Порошенко, сообщило агентство УНН.

Общество Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.

Авто Вертикальную парковку изобрели в Китае В Китае протестировали вертикальную парковку, которая поможет решить проблему с нехваткой мест.

Общество Власти решили контролировать контент всех кабельных телеканалов Минкомсвязь предложила обязать кабельных операторов предоставлять Роскомнадзору доступ к своей сети и устанавливать на ней «средства технического контроля», которые позволят службе «осуществлять контроль и надзор» за исполнением российского законодательства.

Хоккей «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче серии Омский "Авангард" на выезде нанес поражение уфимскому "Салавату Юлаеву" в четвертом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Политика Протекшая крыша парализовала работу британского парламента Слушания в британском парламенте завершились из-за протекшей крыши.

Космос Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.

Армия и оружие НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.

Происшествия Мэра Евпатории арестовали до конца мая Мэр Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, арестован до 31 мая.

Политика Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.

Общество Росстат объяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля Росстат после комментариев со стороны Кремля относительно результатов своих исследований объяснил, почему его данным об уровне жизни россиян можно доверять.

Общество Основательницу российского фем-кафе заподозрили в дискриминации Основательницу петербургского фем-кафе «Симона» Леду Гарину вызвали в прокуратуру. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Авто Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.

Политика В Японии выразили протест учениям России на Курилах Токио выразил протест Москве в связи с проведением российскими военными серии учебных стрельб в районе южной части Курильских островов.

Футбол Фанаты клубов РПЛ проведут митинг в поддержку Кокориных Кокорина и Мамаева обвиняют в участии в двух драках в центре Москвы осенью 2018 года.

Технологии «Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок «Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.

Армия и оружие Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане.

Политика Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.

Футбол «Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».

Политика Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения Россия показывает, что готова на самые крайние шаги, — в расчете на то, что Запад, испугавшись, пойдет на уступки, на российские условия мира.