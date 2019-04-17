Фальшивомонетчики научились подделывать купюры в 2000 рублейПанорама Ростова-на-Дону вчера в 08:16

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Происшествия ФСБ нашла хищения в НИИ Минобороны по защите от биологического оружия Расследованием хищений в 48-м ЦНИИ занимались ФСБ и военное следственное управление СК по Ракетным войскам стратегического назначения.

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Происшествия Актера из продолжения «На игле» застрелили в Шотландии Картина режиссера Дэнни Бойла стала продолжением его фильма 1995 года «На игле» с Юэном МакГрегором, Юэном Бремнером и Джонни Ли Миллером в главных ролях.

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Происшествия СК завел дело на сообщившего информацию о ВИЧ у 7-летнего мальчика В Искитиме региональный следственный комитет возбудил уголовное дело на человека, который распространил информацию о ВИЧ-статусе 7-летнего мальчика.

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