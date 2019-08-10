Футбол

Фалькао заявил, что хочет перейти в «Галатасарай»Soccer.ru 02:03

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в интервью Fox Sport подтвердил, что намерен перейти в "Галатасарай".
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Фалькао заявил, что заинтересован в переходе в «Галатасарай»

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