Футбол
Фалькао заявил, что хочет перейти в «Галатасарай»Soccer.ru 02:03
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао в интервью Fox Sport подтвердил, что намерен перейти в "Галатасарай".
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Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Известна возможная зарплата Неймара в «Реале»
В 2017 году "ПСЖ" отдал рекордные €222 млн за Неймара.
Обновлено в 03:55
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
"Роскосмос" в конце июня получил патент на изобретение саморазлагающегося в космосе спутника, следует из базы данных Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Общество
Эксперт рассказала, как подготовить ребенка к школе и не разориться
По мнению Андреевой, финансово подготовиться к августовским покупкам и сентябрьским родительским собраниям родителям помогут краткосрочное планирование и накопление средств.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Армия и оружие
Военный вертодром построен на острове в Финском заливе
Обновлено 07 августа в 09:50
Футбол
Рахимов пока не знает, сыграет ли Глушаков со «Спартаком»
Обновлено вчера в 10:42
Происшествия
Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11
Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
Делегацию украинских депутатов пригласили посетить Крым
Лидер украинской партии "Оппозиционный блок — За жизнь" Юрий Бойко вместе с делегацией депутатов может посетить Крым, чтобы сформировать однозначную позицию по российскому статусу полуострова, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Обновлено в 03:15
Космос
Международный астрономический союз утвердил 14 новых названий объектов на Плутоне
В 2017 году Международный астрономический союз официально утвердил первые четырнадцать названий различных деталей на Плутоне, а в 2018 году был одобрен набор из двенадцати имен для Харона.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Отключения электричества затронули большую часть Великобритании
Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Скабеева оценила реакцию Трампа на вопрос о Зеленском
Обновлено в 03:09
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
На Украине рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина и Меркель
Призыв президента Украины Владимира Зеленского провести немедленную встречу в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военных в Донбассе остался без ответа.
Обновлено в 00:58
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
В Курганской области перевернулся рейсовый автобус
В Курганской области в результате опрокидывания рейсового автобуса, по последним данным, пострадали 11 человек.
Обновлено в 02:22
Наука
Ученые вывели свод правил для достижения долголетия
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
В конце июля комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Копенгагене у здания полиции прогремел взрыв
В ночь на субботу у здания полицейского участка в районе Норребро датской столицы, популярного среди студентов и креативной молодёжи, произошел взрыв, пострадавших нет, сообщает полиция Копенгагена.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В аэропорту Геленджика за дебош в самолете задержан житель Челябинска
Транспортным полицейским поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Максимом Фадеевым
Певица Наргиз Закирова прокомментировала конфликт с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 03:30
Экономика
SEC предлагает упростить раскрытие нефинансовой информации для компаний
Проект изменений был одобрен членами SEC и вынесен на общественное обсуждение на период 60 дней.
Обновлено в 03:20
Общество
Минздрав назвал регионы России с наибольшим числом людей с ожирением
В Министерстве здравоохранения России сообщили, что в 2018 году больше всего людей, страдающих от ожирения, было выявлено в Курганской области, а меньше всего — в Якутии.
Обновлено в 03:59
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.
Обновлено вчера в 16:13
Общество
Более миллиона жителей Китая эвакуировали из-за тайфуна «Лекима»
Более миллиона человек эвакуировали на востоке Китая из потенциально опасных районов на востоке государства из-за тайфуна "Лекима".
Обновлено в 00:20
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01