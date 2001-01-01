Футбол
Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от КолумбииBobsoccer 06:34
Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:55, Вашингтон
Происшествия
Индийский Гудини пропал в водах священной реки
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Путину доложили про ситуацию в Чемодановке
Обновлено в 07:05
Интернет
Instagram тестирует новый способ восстановления взломанных аккаунтов
Разработчики социальной сети Instagram проводят тесты простейшего способа восстановления доступа к взломанным аккаунтам, который позволит защитить пользовательские никнеймы от краж.
Обновлено в 04:43
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Политика
Песков прокомментировал статью о кибератаках США на Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал статью The New York Times о кибератаках США на российскую энергетическую систему.
Обновлено в 07:25
Общество
В России введут маркировку продуктов питания «Светофор»
Отмечается, что ГОСТ на маркировку продуктов питания по типу «Светофор» будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации, — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Обновлено в 06:09
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Происшествия
Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области
Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
Обновлено в 03:34
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Политика
Помпео не исключил военных действий против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS заявил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный, противодействия воинственным действиям Ирана.
Обновлено в 04:18
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Интернет
Mail.ru Group тестирует голосового помощника «Марусю»
Mail.ru Group сообщает, что "Маруся", как и другие голосовые помощники, будет обучаться при помощи нейросетей, для того чтобы понимать желания пользователей и вопросы, которые они задают.
Обновлено вчера в 20:59
Здоровье
Озвучены 5 советов по правильному питанию в летний сезон
Чтобы не спровоцировать обострение хронических заболеваний, врач-диетолог Елена Знахаренко дала 5 советов по правильному питанию.
Обновлено в 05:15
Финансы
Размер госдолга Италии достиг исторического максимума
Размер государственного долга Италии достиг исторического максимума — €2,373 трлн.
Обновлено в 08:38
Здоровье
Медики признали опасность офисной работы для здоровья
Ученые рассказали о том, что работа в офисе опасна для здоровья человека. Об этом сообщили специалисты британского общества Mind.
Обновлено в 00:51
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Общество
К прямой линии с Путиным прислали почти 600 тысяч вопросов
По состоянию на 15:00 воскресенья, 16 июня, получено уже почти 600 тыс. обращений к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 13:47
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10
Инсайдер из Индии Мукул Шарма опубликовал в своем блоге список смартфонов производства Samsung, которые смогут обновить операционную систему до версии Android 10.
Обновлено в 08:14
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Космос
Илон Маск прокомментировал ролик с мини-Рогозиным в космосе
Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск прокомментировал в твиттере ролик томских энтузиастов, которые запустили фигурку Дмитрия Рогозина в ближний космос.
Обновлено 15 июня в 12:33
Экономика
Яхты и катера вышли на летний спрос
Вместе с ростом спроса увеличивается и цена на этот вид водного транспорта: в январе — мае средняя по РФ стоимость выросла на 7,4%, до 1,3 млн руб. При этом падение цены зафиксировано в шести из 23 крупнейших городов, наиболее заметно яхты и катера подешевели в Уфе — на 26,5%.
Обновлено в 02:00
Политика
Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье арестован за педофилию
Тренер подмосковной школы олимпийского резерва задержан по подозрению в педофилии, сообщает "РЕН ТВ".
Обновлено в 08:41