Футбол
Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от КолумбииBobsoccer 06:34
Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод с мужем Гелой Месхи
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД
Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Футбол
Четыре футболиста «Реала» не хотят покидать клуб
Футболисты мадридского «Реала» Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Даниель Себальос и Иско выразили желание остаться в команде.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Сотрудников «Медузы» допрашивают по делу Голунова
В Москве сотрудников «Медузы» начали вызывать в полицию на допросы по делу об обороте наркотиков, по которому свидетелем проходит корреспондент издания Иван Голунов.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В парижской пиццерии посетительницу напоили моющим средством
В пиццерии в самом центре Парижа посетительнице принесли в графине вместо заказанного напитка средство для мытья посуды.
Обновлено в 09:55
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Музыка
Появилось видео скандала Лазарева из-за Лободы на премии «Муз-ТВ»
Чтобы полностью восстановить картину звездного скандала, Super публикует фрагмент видео происходящего на премии и разъясняет, что именно случилось в «Арене Мегаспорт».
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Первый полет самолета Ил-114-300 состоится в ноябре 2020 года
Самолет Ил-144-300, находящийся на завершающей стадии разработки, совершит первый полет в ноябре 2020 года.
Обновлено в 09:00
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Армия и оружие
Под Мурманском нашли останки немецкого солдата
«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Политика
В Москве госпитализировали главу Дагестана Васильева
Глава Дагестана Владимир Васильев был срочно госпитализирован в Москве с диагнозом "воспаление легких".
Обновлено в 04:23
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Футбол
«Атлетико» надеется подписать Феликса
Как сообщает Marca, мадридский клуб надеется, что этим летом им удастся договориться по 19-летнему португальцу.
Обновлено 15 июня в 00:41
Религия
РПЦ настаивает на передаче всего ансамбля Спасо-Андроникова монастыря
Как сообщалось, в конце января этого года патриарх Кирилл обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с просьбой передать Церкви Спасо-Андроников монастырь, на территории которого ныне располагается Музей Андрея Рублева.
Обновлено в 07:59
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Общество
CNN: умерла дизайнер Глория Вандербилт
Обновлено в 11:29
Политика
Украина объявила о масштабном европейском газовом кризисе в 2020 году
Киев официально предупредил Европу о неизбежном масштабном газовом кризисе в 2020 году из-за неподписания транзитного котракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:10
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Политика
Александр Усс прокомментировал ситуацию в лесной отрасли края
Прозвучало, что 45-47 миллиардов рублей от лесной отрасли края украдены и распределены по карманам чиновников.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Основные силы правоохранителей вывели из Чемодановки
Обновлено в 09:34
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Происшествия
В китайской провинции Сычуань произошло землетрясение магнитудой 6,0
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в понедельник вечером в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает китайский сейсмический центр.
Обновлено в 11:28
Интернет
Instagram тестирует простой способ восстановления аккаунтов
По данным зарубежных СМИ, в социальной сети предлагают новый способ восстановления пароля взломанного аккаунта.
Обновлено в 06:59
Футбол
Президент «ПСЖ»: «Никто не заставлял Неймара подписывать контракт»
Существуют контракты, которые нужно уважать, но наш приоритет теперь – преданность проекту. Никто не заставлял Неймара подписывать контракт.
Обновлено в 11:13
Хоккей
«Адмирал» заключил пробный контракт с нападающим Бакошем
Хоккейный клуб «Адмирал» заключил пробное соглашение со словацким нападающим Мартином Бакошем, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 11:23
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35