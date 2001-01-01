Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от КолумбииBobsoccer 06:34

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.

Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от Колумбии

Экономика России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Технологии Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).

Шоу-бизнес Бари Алибасова выписали из больницы Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Армия и оружие На Донбассе уничтожен командир разведчиков ВСУ Во время выполнения боевого задания в понедельник, 17 июня, на Донбассе погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.

Происшествия В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.

Политика Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.

Общество Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".

Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Гаджеты Redmi K20 Pro стал самым быстрым смартфоном в мире Индийское подразделение Redmi объявило флагман Redmi K20 Pro самым быстрым смартфоном в мире.

Происшествия Из Чемодановки уехали все цыгане Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.

Футбол Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один год Капитан "Ростова" Александр Гацкан продлил контракт на один год, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.

Игры «Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2 Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.

Политика США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Политика Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.

Происшествия Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде 24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.

Общество ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.

Политика Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Экономика Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.