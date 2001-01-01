Футбол
Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от КолумбииBobsoccer 06:34
Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:35, Вашингтон
Экономика
России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек
Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.
Обновлено в 16:11
Политика
Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".
Обновлено в 14:45
Технологии
Airbus представил узкофюзеляжный самолет A321XLR
Европейский концерн Airbus представил дальнемагистральный узкофюзеляжный самолет Xtra Long Range (А321XLR).
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Происшествия
На севере Москвы загорелся склад
Обновлено в 16:28
Политика
Во французском Ле Бурже открывается международный авиасалон
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России
Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.
Обновлено в 10:21
Футбол
Стало известно, когда Кокорина и Мамаева отправят в колонию
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
На Донбассе уничтожен командир разведчиков ВСУ
Во время выполнения боевого задания в понедельник, 17 июня, на Донбассе погиб командир разведки 42 отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Павел Тихонов.
Обновлено в 15:35
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России
Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено в 15:30
Политика
Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину
Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Общество
Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой
В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".
Обновлено в 09:29
Музыка
У лидера Megadeth обнаружили рак горла
Обновлено в 15:27
Происшествия
В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова
Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Гаджеты
Redmi K20 Pro стал самым быстрым смартфоном в мире
Индийское подразделение Redmi объявило флагман Redmi K20 Pro самым быстрым смартфоном в мире.
Обновлено в 10:42
Происшествия
Из Чемодановки уехали все цыгане
Как заявил агентству глава сельсовета Сергей Фадеев, принудительно цыган не выселяли, они уехали добровольно.
Обновлено в 12:31
Футбол
Гацкан продлил контракт с «Ростовом» на один год
Капитан "Ростова" Александр Гацкан продлил контракт на один год, сообщается на сайте футбольного клуба из Ростова-на-Дону.
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Отец Децла поздравил внука Тони с 14-летием
Александр Толмацкий поздравил своего внука с 14-летием.
Обновлено в 06:52
Игры
«Это высококлассная ААА-игра»: GSC Game World рассказала о S.T.A.L.K.E.R. 2
Напомним, что более никаких деталей о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 пока что нет - разработчики пока не рассказывали ни о издателях и инвесторах игры, ни о её сюжете, ни о дате релиза.
Обновлено в 11:19
Политика
США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.
Обновлено в 14:05
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Во время учений НАТО в Польше загорелся полигон
Обновлено в 12:47
Политика
Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса
Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.
Обновлено в 12:06
Экономика
Патрик Драи покупает аукционный дом Sotheby`s за $3,7 млрд
Французский миллиардер Патрик Драи приобретает англо-американский аукционный дом Sotheby`s. Как говорится в пресс-релизе, Sotheby`s будет продан компании BidFair USA, которая целиком принадлежит французскому предпринимателю.
Обновлено в 10:30
Кино
Готовится приквел «Голодных игр»
Обновлено в 11:25
Политика
У Порошенко ответили на удары в спину со стороны Гройсмана — Онищенко
Беглый депутат Верховной Рады Украины Александр Онищенко уверен, что окрики Геращенко уже не остановят процесс предательства вчерашних соратников Порошенко У Порошенко ответили на вчерашние удары в спину со стороны Гройсмана.
Обновлено в 12:26