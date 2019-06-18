Футбол
Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от КолумбииBobsoccer вчера в 06:34
Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.
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Радамель Фалькао: «Если Месси забивает, обязательно скажут: „Почему он не забил два“»
Советский спортвчера в 23:35
Фалькао: критика — это цена, которую Месси платит за звание лучшего игрока мира
Чемпионатвчера в 07:35
Радамель Фалькао: «Критика - это цена, которую платит Месси, чтобы быть лучшим в мире»
Спорт-Экспрессвчера в 07:10
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Гаджеты
В 2020 году Apple выпустит две модели iPhone с поддержкой 5G
Согласно прогнозам, в 2020 году Apple снова выпустит три iPhone: 5,4-дюймовые и 6,7-дюймовые модели с 5G, а также 6,1-дюймовую модель с LTE.
Обновлено вчера в 10:30
Политика
Депутат Рады назвал украинских военных боевиками
Депутат Верховной рады и бывший глава Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута во время выступления в Мариуполе назвал украинских военных, участвовавших в боевых действиях в Донбассе, боевиками, сообщил портал "Обозреватель".
Обновлено в 07:01
Энергетика
Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку
Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Цыгане из Чемодановки не приехали в Волгоградскую область
Читайте такжеВ Чемодановке арестовали 15 цыган после массовой драки По словам президента ассоциации цыган по Южному федеральному округу Артура Горбатова, в Волгоградскую область переселились на время конфликта 4-5 семей.
Обновлено в 06:25
Политика
Верховный суд ликвидировал семь партий за неучастие в выборах
Согласно российскому законодательству, политическая партия может быть ликвидирована по решению Верховного суда РФ, если не участвует в выборах семь лет подряд.
Обновлено в 04:40
Шоу-бизнес
Пугачева выступила с обращением к Галкину
Певица Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего супруга и отца своих младших детей - шоумена Максима Галкина.
Обновлено в 03:25
Экономика
В Кремле считают слова Кудрина о бедности «эмоциональным проявлением»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил слова главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, который заявил о возможности социального взрыва, если уровень бедности в стране продолжит расти.
Обновлено в 07:14
Транспорт
Депутаты предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки
В Госдуму внесен законопроект, который устанавливает единый временной интервал в 10 минут перед оплатой парковки.
Обновлено в 07:41
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено в 05:38
Футбол
Экс-президент УЕФА Платини арестован по делу о коррупции
Бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини арестован по подозрению в коррупции во время выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, передает ТАСС.
Обновлено в 05:39
Политика
Песков отметил схожесть позиций Зеленского и Порошенко
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с президентов России Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено в 07:17
Политика
Началась встреча Зеленского с Меркель
В Берлине началась встреча главы украинского государства Владимира Зеленского с председателем немецкого правительства Ангелой Меркель.
Обновлено в 06:41
Происшествия
В Стамбуле произошла перестрелка между гражданами Грузии и России
Сообщается, что турецкая полиция обнаружила на месте стрельбы огнестрельное оружие с глушителем. В МИДе Грузии проверяют эту информацию.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Нарышкин заявил о планах Запада совершить кибератаки на РФ
Директор службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что у СВР есть данные о намерениях Запада совершить кибератаки на российскую инфраструктуру.
Обновлено в 03:11
Политика
В ЛНР прокомментировали слова Зеленского по Донбассу
"Новый президент Украины очередным своим заявлением подтверждает, что его политика не будет отличаться от пятилетнего правления Порошенко", - говорится в заявлении Пасечника, опубликованном на его официальном сайте.
Обновлено в 06:49
Происшествия
В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России
В испанском населенном пункте Матаро обнаружено тело 13-летней девочки, являющейся уроженкой России.
Обновлено вчера в 10:58
Спорт
РУСАДА обнаружило массовые нарушения антидопинга в Чувашии
В отношении 33 спортсменов собираются открыть дела о возможном нарушении антидопинговых правил Отдел расследований Российского антидопингового агентства (РУСАДА) обнаружил, что в одном из спортивных училищ Республики Чувашия нарушаются антидопинговые правила, сообщается на сайте агентства.
Обновлено вчера в 08:57
Транспорт
Около 40 новых поездов «Москва» появятся в метро до конца года
В московском метро с начала текущего года запустили 30 поездов нового поколения.
Обновлено в 07:07
Энергетика
Медведев потребовал проверить информацию о скачке цен на бензин
Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение проверить информацию о росте цен на бензин, в частности в регионах Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 15:35
Политика
Госдума приняла закон о приостановлении ДРСМД
Решение о возобновлении Российской Федерацией действия ДРСМД принимается президентом РФ, следует также из документа.
Обновлено в 05:50
Авто
«АвтоВАЗ» в июле повысит цены на автомобили
Обновлено вчера в 17:47
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны
Российская система качества назвала лучшие смартфоны.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Воробьев поручил разобраться с долгами по зарплате в Сергиевом Посаде
Выехать в Сергиев Посад и разобраться в ситуации с долгами по зарплате работникам местного хлебокомбината поручил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев зампреду регионального правительства Вадиму Хромову.
Обновлено в 05:45
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Обновлено в 01:38
Общество
BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение
В понедельник, 17 июня стало известно о том, что BadComedian и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Бывший замначальника СвЖД стал фигурантом уголовного дела о взятке
В отношении бывшего замначальника СвЖД по строительству Алексея Кочнева возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом», пишет интернет-издание Znak.
Обновлено в 04:41
Политика
Журналист NYT сообщил о скорой отставке советника Трампа по России
"Хилл прошла через бурный период в отношениях между США и Россией и завершит свою работу после встречи, ожидаемой на следующей неделе между Трампом и Путиным в Осаке (Япония) на полях саммита G20", - написал Бэйкер.
Обновлено в 02:50