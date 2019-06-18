Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от КолумбииBobsoccer вчера в 06:34

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао выступил в защиту Леонеля Месси после того, как на последнего обрушилась волна критики из-за поражения Аргентины в матче против Колумбии.

Фалькао встал на защиту Месси после поражения Аргентины от Колумбии

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