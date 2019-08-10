Футбол

Фалькао согласовал контракт с «Галатасараем»Спорт-Экспресс 08:40

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао договорился об условиях контракта с "Галатасараем". Как сообщает Gazzetta dello Sport, колумбиец согласовал контракт до 2022 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов.
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