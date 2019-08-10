Футбол
Фалькао согласовал контракт с «Галатасараем»Спорт-Экспресс 08:40
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао договорился об условиях контракта с "Галатасараем". Как сообщает Gazzetta dello Sport, колумбиец согласовал контракт до 2022 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:33, Ашберн
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Происшествия
В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева
Обновлено в 09:53
Происшествия
Горящая на МКАД Tesla попала на видео
Обновлено в 16:45
Технологии
Drone Racing League делает свой беспилотник Racer4 доступным для всех
Новый сезон в профессиональной лиге гоночных дронов Drone Racing League стартует 11 августа.
Обновлено в 11:11
Политика
Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал»
Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".
Обновлено в 11:55
Политика
Синоптик оценил вероятность применения климатического оружия в России
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец опроверг предположения о том, что непогода в России связана с климатическими атаками со стороны США.
Обновлено в 09:47
Волейбол
Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады
В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.
Обновлено в 13:52
Политика
Украинский депутат пояснил свои слова о войне с Россией из-за Крыма
Украина и Россия не находятся в состоянии войны из-за Крыма, хотя вопрос полуострова остается проблемным и разделяющим обе страны, заявил избранный народный депутат рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Олег Волошин.
Обновлено в 16:30
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Хоккей
Роман Ротенберг: победа в Кубке Глинки/Гретцки показывает верное развитие хоккея в России
Обновлено в 17:19
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено в 18:11
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Кино
Безруков рассказал о съемках спортивного фильма «Мистер Нокаут»
Обновлено в 11:23
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Samsung в ноябре представит недорогой смартфон Galaxy M90
Обновлено в 12:54
Футбол
Семак назвал заслуженной победу «Зенита» над «Динамо»
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что его команда заслужила победу в матче 5-го тура премьер-лиги против "Динамо" (2:0). - Тяжелая игра.
Обновлено в 14:12
Политика
Немецкий политолог сомневается, что Украина может вступить в ЕС и НАТО
Украина уже упустила свой шанс стать членом Европейского Союза и НАТО, потому что за последние 15 лет мог бы провести необходимые реформы, но власти Незалежной так этого и не сделали, время безвозвратно потеряно, ситуация изменилась.
Обновлено в 19:25
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не погубила ее
Обновлено в 08:48
Религия
РПЦ изложила условия для принятия экзархата русских приходов
Русская православная церковь (РПЦ) назвала условия, при которых она готова принять в свой состав Архиепископию русских приходов в Западной Европе.
Обновлено в 12:38
Экономика
Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
На несогласованной акции в Москве задержали 136 человек
"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:58
Общество
Экстремал из Германии прошел почти 1 км по натянутому канату в Перми
Канатоходец Фриди Кюне (Friedi Kuhne, Германия) со страховкой преодолел путь длиною около 955 метров по канату, натянутому над эспланадой в Перми, передает корреспондент "Интерфакса" с мероприятия.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Происшествия
Депутаты в Того приняли закон, ограничивающий акции протеста
Согласно новому закону, протесты в стране будут запрещены на главных дорогах, в центрах городов или возле правительственных зданий.
Обновлено вчера в 07:36
Авто
Названы 7 признаков ДТП, которые можно найти в салоне авто
Эксперты «Авто.ру» назвали ТОП-7 признаков ДТП, которые можно найти в интерьере.
Обновлено в 02:23