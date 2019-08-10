Футбол
Фалькао согласовал контракт с «Галатасараем»Спорт-Экспресс 08:40
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао договорился об условиях контракта с "Галатасараем". Как сообщает Gazzetta dello Sport, колумбиец согласовал контракт до 2022 года с зарплатой 5 миллионов евро в год без учета бонусов.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Общество
Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова
Обновлено в 08:07
Экология
В Новгородской области дождь привел к подтоплению населенных пунктов
Сильные дожди в пятницу привели к подтоплению населенных пунктов и размыву участков автодорог в трех районах Новгородской области, сообщает региональное управление МЧС РФ.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Происшествия
В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты
Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Политика
Медведев поздравил Медведчука с результатами выборов в Раду
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил главу украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с результатами на выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 05:38
Политика
На митинге в центре Москвы сорвали флаг Украины
На митинге в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы сорвали флаг Украины, с которым пришли некоторые из участников.
Обновлено в 09:00
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 09:23
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Свердловской области.
Обновлено в 08:34
Политика
Электоральный рейтинг Путина упал до минимума за 18 лет
До 43% рейтинг Путина падал также в начале 2005 года, следует из данных ФОМ. Наиболее высоким рейтинг Путина был в 2015 году – 74%.
Обновлено вчера в 15:09
Спорт
В СБР ответили на заявление Шипулина о запугивании спортсменов
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Голиков отреагировал на заявление олимпийского чемпиона Антона Шипулина о запугивании спортсменов в ситуации с подписанием контрактов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали
Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес
Певица Наргиз пожаловалась на травлю со стороны Максима Фадеева
Певица Наргиз Закирова рассказала о своем конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Обновлено в 06:53
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Футбол
Мостовой: в Чечне фанатам «Спартака» за Глушакова могут и ответить
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что фанаты «Спартака» не будут негативно реагировать на Дениса Глушакова в выездном матче с «Ахматом».
Обновлено в 09:35
Футбол
«Ротор» обыграл «Томь» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ
Обновлено в 10:07
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Политика
Эксперт объяснил, почему Эрдоган не признает Крым российским
Глава турецкой партии Vatan Догу Перинчек, со своей стороны, заявил, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы.
Обновлено в 02:18
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Транспорт
Девять станций Сокольнической линии метро закроют на неделю
Девять станций Сокольнической линии московского метро будут закрыты в течение недели — с 18 по 24 августа.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Трамп допустил сделку Зеленского с Путиным
Президент США Дональд Трамп предполагает, что между новым украинским руководителем в лице Владимира Зеленского и его российским коллегой Владимиром Путиным возможно достичь договоренностей.
Обновлено вчера в 12:50
Общество
Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек
В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30