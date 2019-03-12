Футбол
Фалькао рассказал, чем займется после окончания карьерыМатч ТВ 09:07
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао отметил, что после завершения карьеры планирует повторить путь Майкла Джордана.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 11:28, Ашберн
Происшествия
Арашукова временно отстранили от должности сенатора
В пресс-службе Совета Федерации позднее сообщили о поступлении копии постановления Басманного суда о том, что Арашуков временно отстранен от должности сенатора, передает «РИА Новости».
Обновлено в 10:32
Экономика
Проект закона о доплатах к пенсиям рассмотрят в Госдуме
Сегодня на заседании Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о доплатах к пенсиям, которые не достигают регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Склад с полиэтиленовой и бумажной тарой горит в Краснодаре
В промышленной зоне Краснодара горит склад с полиэтиленовой и бумажной тарой.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве
Обновлено в 07:11
Происшествия
Найденная в Москве девочка-маугли заговорила
Спасенная из квартиры в Москве девочка-маугли начала говорить, сообщает радиостанция "Говорит Москва".
Обновлено в 09:43
Экономика
«Ростелеком» договорился о покупке 100% оператора Tele2
Компания «Ростелеком» договорилась с консорциумом из группы ВТБ, компании Invintel B.V. и банка «Россия» об увеличении своей доли в мобильном операторе Tele2 с 45 до 100%.
Обновлено в 09:29
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы
Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил компанию "Роснефть" в закупке венесуэльской нефти у PDVSA несмотря на санкции, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:15
Общество
Минздрав решил вывести табак из легальной торговли
Документ предусматривает полное исчезновение табака с рынка после 2050 года.
Обновлено в 08:21
Культура
Началось прощание с Владимиром Этушем
В Театре имени Вахтангова началась церемония прощания с Владимиром Этушем.
Обновлено в 03:30
Политика
Европарламент отказался считать Россию стратегическим партнером
Европейский парламент более не считает Россию своим стратегическим партнером, а подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве нуждается в пересмотре.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Бывший охранник Ахмата Кадырова найден мертвым в колонии
Сегодня адвокату Тагиру Шамсудинову, сотрудничающему с проектом "Правовая инициатива", сообщили о смерти Аюба Тунтуева в колонии во Владимирской области, сообщила пресс-служба "Правовой инициативы".
Обновлено в 10:04
Политика
Посла Польши вызвали в МИД Белоруссии
Посол Польши в Минске Артур Михальски был вызван в министерство иностранных дел Белоруссии для дачи пояснений в связи с оправданием Варшавой преступника, который был казнен за геноцид белорусов, сообщили во внешнеполитическом ведомстве республики.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Все больше стран отказываются от полетов Boeing 737 MAX 8
В мире пошла волна отказов от пассажирских авиаперевозок на самолетах Boeing 737 MAX 8 - по крайней мере, до выяснения точных причин крушения лайнера этой модели в Эфиопии 10 марта.
Обновлено в 02:25
Транспорт
В ГИБДД поддержали введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
ГИБДД поддерживает снижение порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч, за которое может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:39
Финансы
Отток капитала из России с начала года увеличился вдвое
По предварительной оценке, в январе – феврале этого года чистый вывоз капитала частным сектором из России составил $18,6 млрд, что в 2,1 раза больше аналогичного показателя прошлого года ($8,7 млрд).
Обновлено в 10:17
Общество
Капитан судна с россиянами пригрозил перекрыть Босфор
Капитан арестованного в Турции судна Streamline с экипажем из России Бахман Багиров намерен в среду, 13 марта, перекрыть пролив Босфор, если морякам не выплатят долги по зарплате.
Обновлено в 06:35
Спорт
В Красноярске прошла церемония закрытия Универсиады-2019
В Красноярске на «Платинум Арене» состоялась церемония закрытия XXIX Всемирной зимней универсиады.
Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес
Фото: 47-летняя Анастасия Заворотнюк родила дочь
"Прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк, актриса и телеведущая, к удивлению части своих поклонников снова оказалась мамой.
Обновлено вчера в 05:20
Происшествия
Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»
На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Политика
Сербский министр заявил, что страна не вступит в НАТО
Сербия будет твердо придерживаться политики нейтралитета и никогда не вступит в НАТО, заявил министр по инновациям и технологическому развитию Сербии и председатель Сербской народной партии Ненад Попович.
Обновлено в 09:04
Происшествия
Террористы пытались устроить взрыв на концерте Киркорова
Обновлено в 09:48
Политика
Патрушев анонсировал меры против манипулирования сознанием подростков
Правоохранительные органы активизировали борьбу с манипулированием сознанием подростков через социальные сети.
Обновлено в 08:53
Политика
Банк России выпустил монету с изображением Крымского моста
Обновлено в 07:18