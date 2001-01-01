Футбол

Фалькао просит «Монако» отпустить его в ТурциюМатч ТВ 11:39

Форвард «Монако» Радамель Фалькао решил продолжить карьеру в «Галатасарае». Сообщается, что колумбиец обратился к руководству «Монако» с просьбой отпустить его в турецкий клуб.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
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