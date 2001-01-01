Футбол
Фалькао просит «Монако» отпустить его в ТурциюМатч ТВ 11:39
Форвард «Монако» Радамель Фалькао решил продолжить карьеру в «Галатасарае». Сообщается, что колумбиец обратился к руководству «Монако» с просьбой отпустить его в турецкий клуб.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:08, Ашберн
Армия и оружие
Иран представил модернизированный радар «Falagh» для своего ОПК
Генеральный штаб ВС Ирана на фоне обострения отношений с Соединенными Штатами представил усовершенствованную радиолокационную станцию «Falagh» для обнаружения воздушных угроз.
Обновлено в 08:28
Политика
Власти Гибралтара освободили иранский танкер
Обновлено в 10:38
Киберспорт
Релиз платформера Spelunky 2 отложили
Один из разработчиков игр Дерек Ю написал пост на своем аккаунте в Twitter,в котором указал, что релиз патформера Spelunky 2 будет отложен до 2020 года, поскольку, по его словам, игра все еще требует определенной шлифовки, несмотря на весь прогресс.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Полиция задержала стрелка из Котельников после передачи ему коньяка
Как сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник, мужчина попросил полицейских передать ему бутылку коньяка.
Обновлено в 13:09
Происшествия
Скотленд-Ярд выявил четвертую жертву инцидента в Солсбери
Скотленд-Ярд сообщил о выявлении четвертой жертвы инцидента в Солсбери, которой стал полицейский, прибывший на место происшествия после отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 08:48
Энергетика
Суд Люксембурга постановил взыскать с Газпрома 2,6 млрд долларов
Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал Газпром выплатить «Нафтогазу» компенсацию в 4,63 млрд долларов по контракту на транзит газа – с учетом ранее присужденной в пользу Газпрома суммы штраф должен был составить 2,56 млрд долларов.
Обновлено вчера в 08:50
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Британия ввела запрет на поставку подводных погружаемых аппаратов в РФ
Великобритания ввела запрет на поставки в Россию подводных погружаемых аппаратов и сопутствующего оборудования.
Обновлено в 13:05
Общество
Любовь Соболь прекратила голодовку
Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму прекратила годовку, которую держала месяц.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей
Министры обороны России и Венесуэлы Сергей Шойгу и Владимир Падрино Лопес заключили соглашение о визитах военных кораблей в венесуэльские и российские порты.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено в 09:07
Экономика
ВЦИОМ: Россияне выплачивают кредиты без трудностей
На ежемесячную выплату по кредитам у 31 процента россиян уходят от 10 до 20 процентов семейного дохода, 16 процентов опрошенных выделяют на погашение своих кредитных долгов от 21 до 30 процентов бюджета.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
В США назвали три «провальных» проекта вооружений России
Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
Обновлено вчера в 12:27
Музыка
Как пройдет фестиваль «Спасская башня»
В рамках фестиваля с 23 августа по 1 сентября на Красной площади выступят оркестры из Азербайджана, Японии, Италии, Китая, Турции и других стран.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321
Обновлено в 09:47
Кино
Гора из «Игры престолов» поднял над головой Эда Ширана
Исполнивший роль Григора «Горы» Клигана в сериале «Игра престолов» актёр и спортсмен Хафтор Бьернссон опубликовал видео, на котором он поднял певца Эда Ширана над головой.
Обновлено в 12:56
Футбол
«Торпедо» представило форму в шотландскую клетку
Московское «Торпедо» представило новую игровую форму. Домашний и гостевой комплекты выполнены в так называемую шотландскую клетку.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Росгвардии рассказали об угрозах своим сотрудникам
Сотрудники Росгвардии после несанкционированных акций в Москве получают угрозы и оскорбления по интернету — тем самым на них оказывается давление.
Обновлено в 09:04
Футбол
«Рома» договорилась с Ловреном о личном контракте
Центральный защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен согласовал с «Ромой» условия личного контракта.
Обновлено в 13:33
Здоровье
Эксперты назвали несовместимые лекарства
Фармакологи назвали лекарства, прием которых одновременно может серьезно навредить здоровью.
Обновлено в 03:40
Общество
Девушку, написавшую стих о жестокости силовиков, пригласили посетить отряд ОМОН
Обновлено в 08:09
Происшествия
На Комсомольском проспекте в Москве автомобиль СК попал в аварию
Автомобиль Следственного комитета РФ попал в аварию на Комсомольском проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 11:32
Футбол
Спартак — Тун 2:1 (2-й тайм)
Стал известен стартовый состав московского "Спартака" на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского "Туна".
Обновлено в 12:07
Политика
Новый президент Литвы раскритиковал «Северный поток-2»
Президент Литвы Гитанас Науседа на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель раскритиковал строительство газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 21:44
Политика
В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.
Обновлено в 10:32