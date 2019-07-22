Футбол
Фалькао получил предложение от «Порту»Спорт-Экспресс вчера в 19:37
"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link. Португальский клуб хочет вернуться колумбийца, выступавшего за "драконов" с 2009 по 2011 год.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:15, Вашингтон
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
ФСБ задержала сотрудника МЧС на совещании в мэрии Читы
Оперативники ФСБ задержали сотрудника МЧС России на совещании у и. о. руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, сообщил «РИА Новости» источник в мэрии Читы.
Обновлено вчера в 22:50
Финансы
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Кино
Фильм «Мстители: Финал» стал самым кассовым в мире
Студия Marvel сообщила, что блокбастер «Мстители: Финал» опередил «Аватар» и стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции).
Обновлено вчера в 07:01
Здоровье
19 (!) пациентов с травмами черепа поступили в магаданскую больницу за выходные
По информации пресс-службы магаданской областной больницы, в течение прошедших выходных к медикам поступило 19 пациентов с закрытыми чермно-мозговыми травмами.
Обновлено в 00:39
Политика
На Украине предупредили Зеленского о последствиях сотрудничества с МВФ
Если на Украине пост премьер-министра займёт кандидат, лоббирующий интересы МВФ, то это станет «могилой» политической силы президента страны Владимира Зеленского, заявил бывший украинский дипломат Олег Волошин.
Обновлено в 00:33
Политика
Пенс рассказал о деталях и проблемах лунной миссии США
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу
Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник.
Обновлено вчера в 17:27
Технологии
Анонсирована игра-симулятор ликвидатора аварии в Чернобыле
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия
В Приангарье беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в ДТП с участием машины скорой помощи погибла беременная женщина, два человека пострадали, сообщает региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
На Украине сегодня проходят досрочные выборы в парламент
Каждый десятый гражданин Украины отдаст свой голос за «оппозиционную платформу» Юрия Бойко.
Обновлено вчера в 02:00
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Политика
На Украине рассказали о ловушке для Зеленского
Правительство премьер-министра Украины Владимира Гройсмана подготовило ловушку для президента Владимира Зеленского, заявил экс-министр ЖКХ страны и бывший депутат Рады Александр Попов в эфире NewsOne.
Обновлено в 00:04
Путешествия
В России появился новый вид туризма — bleisure-путешествия
Формат подразумевает совмещение командировки и отдыха. В России появился новый вид туризма — bleisure-путешествия.
Обновлено вчера в 01:32
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Общество
Интерьеры станции метро «Окская» оформят в ярко-синих тонах
Обновлено в 00:26
Футбол
ОМОН избил болельщиков «Спартака» после матча с «Ростовом»
Сотрудники полиции атаковали фанатов московского футбольного клуба «Спартак» после матча с командой «Ростов» на стадионе «Ростов-Арена».
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
На Кубани четыре человека погибли в ДТП
Четыре человека погибли и еще столько же попали в больницу с травмами после столкновения двух легковушек на Кубани, сообщает региональное управление МВД РФ.
Обновлено в 02:10
Экономика
Western Union ограничила сумму переводов за границу
29 апреля сообщалось, что системы денежных переводов ограничили размер отправки денег в четыре страны: во Вьетнам, Китай и Киргизию можно отправить до 100 тыс. рублей в месяц, в Казахстан — до 150 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье
Пациенты одной из больниц Забайкалья сами стирают себе бинты
Как сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на находящихся в стационаре в посёлке Вершино-Дарасунский, люди вынуждены стирать себе бинты.
Обновлено в 01:50
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Сторожевой катер Грузии принял участие в манёврах НАТО на Украине
Катер береговой охраны Грузии «Очамчира» (P23) принял участие в учениях НАТО Sea Breeze — 2019 на Украине.
Обновлено вчера в 10:21
Шоу-бизнес
Мама Леди Гаги высказалась о расставании Шейк и Купера
Мама поп-исполнительницы Леди Гаги Синтия Джерманотта прокомментировала расставание актёра Бредли Купера и российской модели Ирины Шейк.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Дым от красноярских пожаров задержится в Кузбассе до конца недели
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
Турист погиб под лавиной в Горном Алтае
Турист погиб под лавиной в районе Северо-Чуйского хребта в Республике Алтай, еще один получил травмы.
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Котова запретит установку всех киосков в Челябинске
Мэр предложила приостановить выдачу разрешений на установку новых киосков до тех пор, пока в городе не наведут порядок.
Обновлено в 00:44
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39