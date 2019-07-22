Футбол
Фалькао получил предложение от «Порту»Спорт-Экспресс вчера в 19:37
"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link. Португальский клуб хочет вернуться колумбийца, выступавшего за "драконов" с 2009 по 2011 год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Умер генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 03:25
Энергетика
«Газпром» достроит трубу для отмененного «Южного потока»
В 2018 г. «Газпром» сообщал, что ликвидирует 506 км трубы и газоизмерительную станцию «Моршанская», также будут законсервированы третьи и четвертые очереди КС «Русская», «Казачья», «Кореновская».
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой остается тяжелым
Состояние российской актрисы Инны Чуриковой остается по-прежнему тяжелым.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
ВСУ сорвали перемирие, обстреляв село в Донбассе
Вооруженные силы Украины (ВСУ) сорвали перемирие в Донбассе, введенное с полуночи 21 июля, и обстреляли из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Обновлено вчера в 06:43
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Инвесторы берут Центральный телеграф
"Ростелеком" нашел желающих купить здание у Кремля Госкомпания "Ростелеком" только назначила дату торгов своей части площадей в историческом здании Центрального телеграфа на Тверской улице, в пешей доступности от Красной площади, а объектом уже интересуются крупные инвесторы.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
ЦИК признала выборы в Верховную раду состоявшимися
Центризбирком Украины признал внеочередные выборы в Верховную раду состоявшимися, заявила глава комиссии Татьяна Слипачук в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 03:19
Происшествия
В Омской области пенсионерку насмерть забодал бык
Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2014 году в Калужской области бык насмерть забодал пастуха.
Обновлено в 01:22
Музыка
Metallica исполнила хит Виктора Цоя «Группа крови» в «Лужниках»
Знаменитая американская группа Metallica исполнила культовую песню Виктора Цоя "Группа крови" во время своего концерта в "Лужниках".
Обновлено в 03:02
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено 20 июля в 09:15
Политика
Партия Зеленского лидирует на выборах в Раду с 38,45% голосов
Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского с большим отрывом лидирует на выборах в Верховную раду, следует из данных ЦИКа.
Обновлено вчера в 17:42
Общество
В России ужесточат правила провоза в багаже фруктов и цветов
Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
Обновлено в 00:20
Наука
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено вчера в 21:22
Политика
В Иране арестовали 17 шпионов ЦРУ
Арестованные работали на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено в 02:51
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Бессмысленными называет готовящиеся санкции США против участников проекта газопровода "Северный поток – 2" американский эксперт, директор по исследованиям калифорнийского Независимого института Уильям Шугарт.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Коми вагоны с углем сошли с рельсов
Движение четырех пассажирских поездов сообщением Москва-Воркута, Воркута-Москва, Усинск-Сыктывкар и Сыктывкар-Усинск с более 450 пассажирами задерживается из-за схода железнодорожных вагонов с углем в Коми, сообщает региональное управление МЧС в понедельник.
Обновлено в 02:54
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт
Акимов анонсировал масштабное дорожное строительство на Колыме
Заместитель председателя правительства России Максим Акимов в понедельник в Магадане провел совещание о состоянии трасс Колымы и анонсировал крупное дорожное строительство в регионе.
Обновлено в 02:57
Футбол
Отец Гризманна - о переходе сына в «Барселону»: «Там есть Месси. Он лучший в мире»
Ален Гризманн, отец Антуана Гризманна, прокомментировал переход своего сына в «Барселону».
Обновлено вчера в 21:41
Космос
Уфолог нашел на Луне 20-километровый корабль пришельцев
Скотту Уорингу, известному специалисту в области уфологии, удалось найти на лунной поверхности корабль пришельцев, длина которого составляет почти двадцать километров.
Обновлено 20 июля в 04:00
Происшествия
Самолет Utair вернулся в Тюмень из-за сигнала о неисправности
Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные Воды, вернулся в аэропорт вылета после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщило Уральское следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 00:41
Общество
Стали известны регионы РФ с самой сложной ситуацией на рынке труда
Стал известен рейтинг регионов России с самым высоким коэффициентом напряженности на рынке труда на начало июля.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Политолог прокомментировал предварительные результаты выборов в Раду
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утром в понедельник, 22 июля, прокомментировал предварительные результаты выборов в Верховную раду Украины.
Обновлено в 02:34
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Израиль готовится к сносу палестинской деревни в пригороде Иерусалима
Израильские власти готовятся к сносу палестинской деревни Цур-Бахер за пограничным барьером, отделяющим территорию Израиля от Западного берега реки Иордан.
Обновлено в 02:55