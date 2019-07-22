Футбол

Фалькао получил предложение от «Порту»Спорт-Экспресс вчера в 19:37

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"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link. Португальский клуб хочет вернуться колумбийца, выступавшего за "драконов" с 2009 по 2011 год.
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