Футбол
Фалькао получил предложение от «Порту»Спорт-Экспресс вчера в 19:37
"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link. Португальский клуб хочет вернуться колумбийца, выступавшего за "драконов" с 2009 по 2011 год.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Политика
Пенсионерка во Львове пыталась съесть избирательные бюллетени
Обновлено вчера в 18:11
Политика
Пять партий проходят в Раду после обработки 9,14% протоколов
Обновлено вчера в 19:34
Общество
В России ужесточат правила провоза багажа через границу
В России с 19 августа начнут действовать новые правила провоза фруктов, овощей и цветов в багаже через госграницу, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
Названо самое полезное мороженое
Мороженое имеет как полезные, так и вредные свойства.
Обновлено вчера в 22:49
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено вчера в 19:46
Гаджеты
Xiaomi впервые вошла в список Fortune Global 500
Согласно информации, указанной в списке Fortune Global 500, в Xiaomi сегодня работает почти 17 тыс. сотрудников.
Обновлено в 00:31
Музыка
Metallica спела хит Цоя «Группа крови» на концерте в Лужниках
После старых хитов фанаты услышали культовую песню лидера группы «Кино» Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 00:15
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали на совещании мэра Читы
Сотрудники ФСБ увели пожарного Ивана Пименова прямо во время планерки в мэрии Читы.
Обновлено в 00:03
Общество
У временного мэра Челябинска появился новый заместитель
Обновлено в 00:11
Политика
Рябков прокомментировал ситуацию с британским танкером
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию с британским танкером Stena Impero, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц
Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено 19 июля в 02:59
Армия и оружие
США, Канада и Венгрия выполнят наблюдательный полет над Россией
"С 22 по 26 июля в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Венгрии, Канады и США выполнит наблюдательный полёт над территорией РФ на венгерском самолёте наблюдения Ан-26 с аэродрома Кубинка", - пишет газета со ссылкой на начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
Объявлены первые результаты выборов в Верховную Раду
На Украине опубликованы первые официальные данные экзитполов на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено вчера в 13:10
Общество
Названы города России с самым загрязненным воздухом
В Росгидромете представили список городов РФ, где в прошлом году был зафиксирован наибольший уровень загрязнения воздуха.
Обновлено 19 июля в 02:43
Шоу-бизнес
Дмитрий Хрусталев тайно женился на избраннице
На один из праздников Дмитрий презентовал Гончарук каникулы на Шри-Ланке.
Обновлено в 00:00
Политика
Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
Здоровье
Дефицит врачей восполнят пенсионерами и мамами в декрете
Пополнить кадровый состав в регионе решили медиками-пенсионерами, декретницами и специалистами из частных клиник.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Мошенники пытались похитить у российских банков 24 млрд рублей
Мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков России за первые полгода 2019 года более 24 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:41
Армия и оружие
Украинские военные прервали бессрочное перемирие в Донбассе
Обновлено вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Волочкова прокомментировала сообщения о свадьбе
Балерина Анастасия Волочкова в интервью StarHit назвала сплетнями сообщения о том, что она якобы выходит замуж.
Обновлено вчера в 23:46
Наука
Раскрыт способ хорошо выспаться
Принятие горячей ванны до отхода ко сну позволит быстрее уснуть и лучше выспаться.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
В Улан-Удэ водитель квадроцикла впал в кому после ДТП
Обновлено вчера в 22:55
Политика
В США пообещали отправить астронавтов на Луну и оставить их там
США в 2024 году намерены отправить астронавтов на Луну и "оставить их там" на некоторое время, заявил американский вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено 20 июля в 13:32
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Происшествия
Пираты напали на южнокорейское судно вблизи Сингапурского пролива
Пираты напали на южнокорейское грузовое судно вблизи Сингапурского пролива, сообщает «Рёнхап» со ссылкой на власти Бусана.
Обновлено в 00:17
Политика
Мэй проведет заседание комитета COBRA из-за задержания Ираном танкера
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в понедельник, 22 июля, провести заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA из-за задержания в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero.
Обновлено вчера в 21:17
Наука
Долететь и адаптироваться на Марсе космонавтам поможет красное вино
Обновлено 19 июля в 02:31
Политика
Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией
Белоруссия и Россия в рамках Союзного государства должны будут прийти к введению единой валюты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала ОНТ.
Обновлено вчера в 14:57