Футбол

Фалькао получил предложение от «Порту»Спорт-Экспресс вчера в 19:37

"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link. Португальский клуб хочет вернуться колумбийца, выступавшего за "драконов" с 2009 по 2011 год.
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«Порту» сделал предложение Фалькао

Sport24.ruвчера в 21:31

Le10Sport: «Порту» работает над возвращением Фалькао

Бомбардир.ру00:05

СМИ: Фалькао может стать одноклубником Зе Луиша

Матч ТВвчера в 21:27

Фалькао получил предложение от «Порту»

Спорт-Экспрессвчера в 19:37
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
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