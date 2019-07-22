"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link. Португальский клуб хочет вернуться колумбийца, выступавшего за "драконов" с 2009 по 2011 год.

Политика Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».

Общество Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Политика В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.

Общество В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $7 млн Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде.

Музыка Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

Футбол Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина» Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Политика В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.

Политика Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до конца 2021 года Заключить мирный договор между Японией и Россией до конца 2021 года хочет глава правительства Японии Синдзо Абэ.

Музыка В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие» Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».

Политика Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Политика Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.

Происшествия Более 20 туристов пропали без вести в горах Китая из-за ливней Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека погибли, 23 числятся пропавшими без вести.

Политика Партия Зеленского «Слуга народа» получает 188 мест в Раде Стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 121 место по партийным списка и 67 по мажоритарным.

Происшествия Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.

Здоровье Врачи назвали опасность «Валокордина» и «Корвалола» Эксперты рассказали в чем дело. Практически каждый из нас хранит в аптечке «Корвалол» и «Валокордин» на случай, если прихватит сердце.

Общество В продукты россиян добавят панцири саранчи Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.

Футбол Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Экономика Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Шоу-бизнес Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле На заключительном дне «Рандеву» появилась и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.