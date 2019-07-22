Футбол
Фалькао получил предложение от «Порту»Спорт-Экспресс 19:37
"Порту" сделал предложение нападающему "Монако" Радамелю Фалькао, утверждает Soccer Link. Португальский клуб хочет вернуться колумбийца, выступавшего за "драконов" с 2009 по 2011 год.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 23:11, Вашингтон
Футбол
Думбия может вернуться в Россию
Обновлено в 16:06
Политика
Партия «Слуга народа» лидирует на выборах в Верховную раду
Бывший президент Украины Петр Порошенко, комментируя результаты экзитпола, отметил, что его партия «Европейская солидарность» готова объединиться в новой раде со всеми политическими силами. которые поддерживают европейский курс Украины, передает «РИА Новости».
Обновлено в 13:41
Общество
Циклон «Данас» принес во Владивосток половину месячной нормы осадков
В некоторых населенных пунктах на юге Приморья выпало до 110 мм осадков - почти месячная норма, сообщил ТАСС пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.
Обновлено в 20:21
Политика
В Японии подвели итоги выборов в верхнюю палату парламента
По итогам выборов ЛДП получила 57 мест, а всего в верхней палате представлены 113 депутатов от этой партии.
Обновлено в 21:26
Общество
В Канаде разыгран джекпот национальной лотереи в размере $7 млн
Джекпот популярной национальной лотереи "6 из 49" в размере 9,1 млн канадских долларов ($7 млн) разыгран в Канаде.
Обновлено в 12:41
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено в 15:25
Происшествия
В Британии чайка похитила чихуахуа
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
Украинские военные утонули на глазах инструкторов НАТО
Обновлено в 23:04
Футбол
Тренер извинился перед фанатами «Динамо» за поражение от «Рубина»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение команды от казанского «Рубина» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:00
Политика
В затопленном Тулуне Путин заподозрил обман, к которому все привыкли
Путин произнес ее в затопленном Тулуне. Это очень емкая фраза, объясняющая наше российское мироустройство.
Обновлено в 11:39
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Авто
Украинскую «Таврию» продавали за границей под брендом Lada
Обновлено в 12:00
Политика
Синдзо Абэ хочет заключить мирный договор с Россией до конца 2021 года
Заключить мирный договор между Японией и Россией до конца 2021 года хочет глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Обновлено в 12:36
Политика
Назначен руководитель Администрации главы и правительства Якутии
В последние годы работал в АГиПЕ.
Обновлено в 20:18
Музыка
В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие»
Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:40
Происшествия
Турист погиб под лавиной в Горном Алтае
Обновлено в 06:17
Политика
Сообщения о смерти президента Туркмении оказались ложными
Посольство Туркмении в Москве опровергло сообщения СМИ о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 14:11
Политика
Украина прекратит выдачу российских паспортов жителям Донбасса
Власти Украины отреагируют на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 22:16
Происшествия
Более 20 туристов пропали без вести в горах Китая из-за ливней
Как сообщило в понедельник Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека погибли, 23 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 21:57
Политика
Партия Зеленского «Слуга народа» получает 188 мест в Раде
Стало известно, что партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" получает 121 место по партийным списка и 67 по мажоритарным.
Обновлено в 22:09
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено в 22:36
Здоровье
Врачи назвали опасность «Валокордина» и «Корвалола»
Эксперты рассказали в чем дело. Практически каждый из нас хранит в аптечке «Корвалол» и «Валокордин» на случай, если прихватит сердце.
Обновлено в 08:50
Общество
В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
Обновлено в 21:22
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено вчера в 13:32
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес
Пугачева в коротких шортах приехала на закрытие фестиваля Вайкуле
На заключительном дне «Рандеву» появилась и Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным.
Обновлено в 13:30
Космос
Робот «Федор» пробудет на МКС полторы недели
Обновлено вчера в 21:33
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Компания «Ренессанс Страхование» назвала наиболее угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 22:08
Футбол
Голы Азмуна и Оздоева принесли «Зениту» победу над «Сочи»
В заключительном матче второго тура чемпионы страны обыграли в гостях "Сочи" - 2:0.
Обновлено в 16:41