Футбол
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
|2′
Антуан Гризманн
|24′
Антуан Гризманн
|45′
Коке
Витоло
|46′
|54′
Юри Тилеманс
|55′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
Стефан Савич
|62′
Тома Лемар
Никола Калинич
|63′
|63′
Насер Шадли
Софьян Диоп
|63′
Александр Головин
Кефрен Тюрам-Ульен
|68′
Жюльян Бьянконе
Анхель Корреа
Сауль Ньигес
|69′
Стефан Савич
|82′
Томас Парти
|86′
Филипе Луис
|90′+1′
|58%
|Владение мячом
|42%
|88%
|Процент точных передач
|88%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|4
|Удары в створ ворот
|3
|3
|Сейвы вратарём
|3
|4
|Офсайды
|1
|8
|Угловые
|5
|16
|Отборы
|16
|14
|Фолы
|14
|5
|Желтые карточки
|2
|1
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
4
Арьяс
15
Савич
21
Эрнандес
3
Луис
23
Витоло
5
Парти
14
Эрнандес
9
Калинич
7
Гризманн
8
Сауль
16
Бенальо
46
Бьянконе
24
Раджи
5
Жемерсон
32
Бадьяшиль
36
Диоп
42
Массанго
8
Тилеманс
45
Тюрам-Ульен
29
Грансир
9
Фалькао
Монако
Расстановка 5‑3‑2
"Монако" проиграл "Атлетико" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Форвард "Монако" Радамель Фалькао не реализовал пенальти в концовке встречи.
Бомбардир.ру15:24
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