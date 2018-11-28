Футбол

Фалькао не реализовал пенальти в матче с «Атлетико»
Бомбардир.ру
15:24

Атлетико — Монако
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Коке
2′
Антуан Гризманн
24′
Антуан Гризманн
45′
Коке
Витоло
46′
54′
Юри Тилеманс
55′
Мусса Силла
Радамель Фалькао
Стефан Савич
62′
Тома Лемар
Никола Калинич
63′
63′
Насер Шадли
Софьян Диоп
63′
Александр Головин
Кефрен Тюрам-Ульен
68′
Жюльян Бьянконе
Анхель Корреа
Сауль Ньигес
69′
Стефан Савич
82′
Томас Парти
86′
Филипе Луис
90′+1′
"Монако" проиграл "Атлетико" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:2. Форвард "Монако" Радамель Фалькао не реализовал пенальти в концовке встречи.
Бомбардир.ру15:24

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Фалькао не реализовал пенальти в матче с «Атлетико»

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