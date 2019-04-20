Футбол
Фалькао не исключил, что покинет «Монако»Спорт-Экспресс 04:39
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао не исключает, что покинет клуб ближайшим летом. Контракт колумбийца с "Монако" рассчитан до лета 2020 года, интерес к нему проявляет "Милан".
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Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа снизился на 3% на фоне доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.
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Наука
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Появилось фото шпаргалок Зеленского на русском
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