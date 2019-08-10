Футбол

Фалькао надеется на скорый переход в «Галатасарай»ProstoProSport 01:55

Надеюсь, трансфер будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине.
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