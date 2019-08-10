Футбол
Фалькао надеется на скорый переход в «Галатасарай»ProstoProSport 01:55
Надеюсь, трансфер будет оформлен как можно скорее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 07:07, Вашингтон
Транспорт
В центре Москвы до вечера перекрыли движение из-за митинга
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
При приближении сотрудников мужчина кинул в их сторону неизвестный предмет и открыл огонь из оружия, ранив росгвардейца, рассказал представитель ведомства.
Обновлено в 05:11
Общество
Операторы связи приступили к тестированию 5G в Москве
Обновлено вчера в 22:58
Кино
Даниил Белых иронично прокомментировал будущее сериала «Сваты»
Обновлено вчера в 11:12
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Обновлено вчера в 05:47
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Происшествия
Медведь в США поджёг полицейскую машину
Обновлено в 04:07
Политика
Ковитиди прокомментировала заявление Эрдогана о непризнании Крыма
Федеральное агентство новостей сообщило о том, что сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.
Обновлено 08 августа в 08:22
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 16:40
Авто
«Калашников» создал электромобиль для каршеринга
В Москве состоялась презентация электромобиль UV-4 для таксомоторных перевозок и каршеринговых компаний.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
В Крым приедут украинские байкеры с флагом УССР
Обновлено в 05:35
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено вчера в 06:37
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике
Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.
Обновлено в 05:41
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что вратарь Алиссон не сможет сыграть с командой в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 04:21
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Теннис
Серена Уильямс победила Осаку и вышла в полуфинал турнира в Торонто
Американская теннисистка Серена Уильямс уверенно переиграла представительницу Японии Наоми Осака на турнире серии Premier 5, проходящем в Торонто.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Названо место службы первой женщины-пилота F-35B
Первая женщина-пилот F-35B недавно закончила обучение и вскоре первое оперативное назначение.
Обновлено в 03:36
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
Huawei и "Яндекс" ведут переговоры по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
Обновлено в 06:07
Финансы
МВФ не считает значительными колебания курса юаня
Значительных колебаний курса валюты жэньминьби (официальное название китайского юаня — прим. ред.) от нормальных показателей в 2018 году не замечено, сообщил 10 августа глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Китае Джеймс Дэниэл на телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен распространенному докладу МВФ о состоянии экономики Китая.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
Жители Украины попросили президента Владимира Зеленского сделать доллар национальной валютой страны.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
В Москве простились с шансонье Вилли Токаревым
Гражданская панихида по шансонье прошла в храме Святителя Николая. Простится с Токаревым пришли члены семьи, поклонники и коллеги.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Женщины смогут стать пилотами боевых самолетов
Девушки-курсанты Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков смогут управлять самолетами оперативно-тактической авиации, рассказал командующий ВВС РФ Сергей Дронов.
Обновлено вчера в 22:59
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Политика
Меркури и Рябцева возобновили стрим на YouTube после блокировки
Блогеры Илиас Меркури и Леся Рябцева вышли в прямой эфир YouTube-канала «Политика сегодня: Россия США Украина» после того, как 3 августа их трансляция была заблокирована сервисом после массовых жалоб пользователей.
Обновлено в 07:00