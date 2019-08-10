Футбол
Радамель Фалькао хочет играть в «Галатасарае»Вести.Ru 02:12
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао выразил желание сменить клуб и продолжить карьеру в Турции. Высока вероятность скорого перехода колумбийца в "Галатасарай".
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:44, Вашингтон
Общество
В митинге на проспекте Сахарова участвует 15 тысяч человек
Обновлено в 08:29
Происшествия
В НАК оценили сбор пожертвований ФБК на помощь региональным штабам
Сами оппозиционеры называют эти деньги пожертвованиями, которые направлялись на финансирование штабов в регионах, в том числе на оплату штрафов активистам за участие в несанкционированных митингах.
Обновлено в 08:19
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Политика
Трамп рассказал о новом письме от Ким Чен Ына
Президент США Дональд Трамп заявил, что получил новое послание от лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 10:32
Экономика
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России
Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
После взрыва в Северодвинске кратковременно повысился радиационный фон
Обновлено 08 августа в 07:37
Общество
В Греции объявлен высший уровень пожарной опасности
Обновлено в 02:48
Общество
Новые правила любительской рыбалки начнут действовать в России
В Росрыболовстве рассказали о правилах любительской рыбалки, которые вступят в силу в 2020 году, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:00
Технологии
«Яндекс» обсуждает внедрение «Алисы» в смартфоны Huawei
Huawei и "Яндекс" ведут переговоры по внедрению голосового ассистента "Алиса" в смартфоны китайской компании, рассказал журналистам президент Huawei Mobile Services и вице-президент Huawei CBG Алекс Чанг (Alex Zhang).
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Политика
Зеленского попросили сделать доллар национальной валютой Украины
«В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривну на более стабильную — доллар США», — призвал автор петиции.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В ДНР показали последствия обстрела Коминтерново со стороны ВСУ
По словам Пушилина, ДНР готова симметрично ответить на агрессию со стороны ВСУ в случае дальнейшего нарушения перемирия в Донбассе, которое было согласована Контактной группой в Минске.
Обновлено вчера в 16:14
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
В Москве восемь человек пострадали в ДТП с автобусом
Количество пострадавших в ДТП с участием автобуса и нескольких машин на севере Москвы возросло до восьми человек, двое из них дети.
Обновлено в 07:07
Кино
«Мосфильм» назвал самый популярный советский фильм на YouTube
ИА «Ореанда-Новости» Рекорд по количеству просмотров установил фильм режиссёра Владимира Меньшова «Любовь и голуби».
Обновлено в 04:35
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Астраханской области
Ранее в пресс службе УМВД по Астраханской области сообщили о ДТП с четырьмя погибшими.
Обновлено в 08:28
Футбол
«ПСЖ» хочет за Неймара 50 млн евро и двух игроков «Барселоны»
По информации источника, в качестве компенсации руководство праижан хочет получить защитника Нелсона Семеду, полузащитника Филиппе Коутинью и 50 миллионов евро.
Обновлено в 06:02
Здоровье
Врачи назвали 6 ситуаций, когда обязательно нужно пить воду
Врачи назвали 6 ситуаций, в которых обязательно стоит пить воду.
Обновлено в 01:45
Происшествия
После нападения на росгвардейца в Тюмени возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России по Тюменской области возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников Росгвардии 49-летнего жителя города.
Обновлено в 06:47
Политика
Воевавший за ВСУ актер Пашинин попросился обратно в Россию
Обновлено в 08:39
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Сильный ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Сильные порывы ветра в пятницу и субботу повалили в Москве 150 деревьев, было повреждено 36 автомобилей, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Обновлено в 07:13
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Космос
Роскосмос запатентовал саморазлагающийся спутник
Обновлено вчера в 21:00
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Обновлено в 02:10
Футбол
Рибери может оказаться в «Локомотиве»
Франк Рибери отыграл 12 сезонов за "Баварию", в составе которой француз выигрывал Лигу чемпионов и девять раз становился чемпионом Германии.
Обновлено в 06:29