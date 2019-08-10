Футбол

Радамель Фалькао хочет играть в «Галатасарае»Вести.Ru 02:12

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао выразил желание сменить клуб и продолжить карьеру в Турции. Высока вероятность скорого перехода колумбийца в "Галатасарай".
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