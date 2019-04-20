Фалькао может покинуть «Монако»Газета.Ru 07:38

Форвард "Монако" Радамель Фалькао намекнул на возможную смену команды, передает "Советский спорт". Текущее соглашение колумбийца с монегасками истекает летом 2020 года.

Политика Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ 3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.

Единоборства Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.

Авто Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».

Политика Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.

Хоккей КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает "Советский спорт".

Энергетика Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Общество СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.

Политика Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".

Происшествия Двух подростков обстреляли в Москве На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.

Происшествия В Индии слон насмерть затоптал пять человек Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Здоровье Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.

Футбол «Манчестер Сити» отомстил «Тоттенхэму» за Лигу чемпионов "Манчестер Сити" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 35 тура Английской премьер-лиги со счетом 1:0. Благодаря этому успеху "горожане" вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ.

Происшествия Двух школьниц задержали за организацию массового убийства В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.

Происшествия CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

Экономика Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.

Происшествия В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.

Политика Лавров призвал Украину уважать после выборов международное право Глава МИД России Сергей Лавров призвал политиков Украины, которые придут к власти после выборов, уважать международные обязательства и международное право.

Общество У берегов России нашли немецкую подлодку В Русское географическое общество поступила информация о возможном нахождении немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны на берегу Карского моря на полуострове Таймыр.

Хоккей Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.

Авто Названы самые лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке Еще одной лучшей новинкой оказался Genesis Mint Concept, презентация которого для многих стала полной неожиданностью.

Политика Раздача денег массовке Порошенко попала на видео В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.

Происшествия Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.

Происшествия Полицейские устроили драку в московском баре Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.