Футбол
Фалькао может покинуть «Монако»Газета.Ru 07:38
Форвард "Монако" Радамель Фалькао намекнул на возможную смену команды, передает "Советский спорт". Текущее соглашение колумбийца с монегасками истекает летом 2020 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Происшествия
Здание крупнейшего еврейского университета в России подожгли в Москве
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Норкин рассказал о своём «исчезновении» из студии НТВ
3 апреля ведущий без объяснений покинул студию НТВ во время эфира.
Обновлено в 10:19
Единоборства
Магомед Мустафаев нокаутировал Рафаэля Физиева в первом раунде
Только что в Санкт-Петербурге завершился первый бой шоу UFC Fight Night 149 между Магомедом Мустафаевым и Рафаэлем Физиевым.
Обновлено в 10:32
Авто
Автоэксперт рассказал, как сбить цену при покупке автомобиля в салоне
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал, как сбить цену при покупке нового автомобиля журналистам «iReactor».
Обновлено в 06:06
Политика
Лукашенко: итоги выборов не повлияют на отношения Украины и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что между Белоруссией и Украиной сохранятся теплые отношения независимо от результатов президентских выборов на Украине.
Обновлено в 07:20
Хоккей
КХЛ огласила лучших игроков финала Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласила лучших игроков финала плей-офф, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:33
Энергетика
Белоруссия потребует от России компенсацию за плохую нефть
Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Общество
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Журналисты издания The Sun в подарке королевы Елизаветы II принцу Гарри и его жене Меган Маркл увидели намек на пол будущего ребенка.
Обновлено вчера в 19:35
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Происшествия
Двух подростков обстреляли в Москве
На северо-западе Москвы в районе Щукино двух подростков ранили из пневматического оружия.
Обновлено в 10:52
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Манчестер Сити» отомстил «Тоттенхэму» за Лигу чемпионов
"Манчестер Сити" одержал победу над "Тоттенхэмом" в матче 35 тура Английской премьер-лиги со счетом 1:0. Благодаря этому успеху "горожане" вышли на первое место в турнирной таблице АПЛ.
Обновлено в 10:31
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Двух школьниц задержали за организацию массового убийства
В США задержали двух 14-летниих школьниц — их подозревают в подготовке убийства девяти человек.
Обновлено в 06:56
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено в 10:12
Экономика
Сбербанк и Rambler Group согласовали условия сделки
Сбербанк и холдинг Rambler Group Александра Мамута согласовали условия вхождения структур банка в капитал компании.
Обновлено в 09:40
Происшествия
В ДТП с автобусом в Казахстане погибли 11 человек
Сегодня, 20 апреля на трассе в Казахстане перевернулся пассажирский автобус. В результате погибли 11 человек, ещё 29 пострадали.
Обновлено в 03:09
Политика
Лавров призвал Украину уважать после выборов международное право
Глава МИД России Сергей Лавров призвал политиков Украины, которые придут к власти после выборов, уважать международные обязательства и международное право.
Обновлено в 11:30
Общество
У берегов России нашли немецкую подлодку
В Русское географическое общество поступила информация о возможном нахождении немецкой подводной лодки времен Второй мировой войны на берегу Карского моря на полуострове Таймыр.
Обновлено в 09:00
Хоккей
Российские юниоры обыграли Латвию на чемпионате мира
Юниорская сборная России обыграла команду Латвии со счетом 5:1 в матче группового турнира чемпионата мира U-18.
Обновлено в 11:59
Авто
Названы самые лучшие новинки автосалона в Нью-Йорке
Еще одной лучшей новинкой оказался Genesis Mint Concept, презентация которого для многих стала полной неожиданностью.
Обновлено в 07:06
Политика
Раздача денег массовке Порошенко попала на видео
В сети появились видеокадры, на которых, предположительно, идет раздача денег за участие в массовке за кандидата в президенты Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 06:55
Общество
Загитова отписалась от Медведевой в Instagram
Обновлено в 11:33
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Полицейские устроили драку в московском баре
Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.
Обновлено в 08:42
Политика
Адвокат подал иск о снятии Зеленского с выборов
Адвокат Андрей Хилько заявил, что суд Киева открыл прозводство по снятию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов.
Обновлено в 12:03