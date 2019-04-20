Футбол

Фалькао может покинуть «Монако»Газета.Ru 07:38

Форвард "Монако" Радамель Фалькао намекнул на возможную смену команды, передает "Советский спорт". Текущее соглашение колумбийца с монегасками истекает летом 2020 года.
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Фалькао не исключил свой уход из «Монако»

Sport24.ru05:51

Радамель Фалькао: «Я могу играть на высоком уровне еще много лет»

Матч ТВ06:24

Радамель Фалькао: «Я могу играть на высоком уровне еще много лет»

Sportbox.RU06:24

Фалькао может покинуть «Монако»

Газета.Ru07:38

Фалькао не исключил, что покинет «Монако»

Евро-футбол.ру05:41

Фалькао может уйти из «Монако» по окончании сезона

REGNUM08:36

Фалькао не исключил, что покинет «Монако»

Спорт-Экспресс04:39
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
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Радамель Фалькао Гарсия
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