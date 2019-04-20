Футбол
Фалькао может покинуть «Монако»Газета.Ru 07:38
Форвард "Монако" Радамель Фалькао намекнул на возможную смену команды, передает "Советский спорт". Текущее соглашение колумбийца с монегасками истекает летом 2020 года.
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Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в Москве
Обновлено в 08:07
Транспорт
В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права
Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.
Обновлено в 08:27
Политика
Лукашенко назвал Россию оплотом суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия — оплот суверенитета республики.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Депутат назвал версию попадания 9,5 т кокаина на сухогруз с россиянами
Груз с 9,5 т кокаина на судно с российскими моряками, по версии защиты, подняли на борт после угроз в адрес экипажа, рассказал РБК депутат Госдумы от Мурманской области Алексей Веллер, который в пятницу посетил арестованных россиян в тюрьме на острове Сантьяго.
Обновлено в 04:56
Экономика
Участники ЯМЭФ заключили соглашения на общую сумму 215 млрд рублей
Участники Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) заключили 102 инвестиционных соглашения на общую сумму 215 млрд рублей, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса в Воронеже
Четыре человека погибли утром в субботу в Воронеже в столкновении автобуса ПАЗ и легкового автомобиля Kia, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУМВД по Воронежской области.
Обновлено в 00:06
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Супруга кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского Елена была внесена в базу данных сайта украинского «Миротворец».
Обновлено в 09:02
Авто
«Автостат» определил самые популярные автомобили в России
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Подмосковье 123 тысячи человек остались без света
«Без электроснабжения остались бытовые потребители восьми населенных пунктов в Ленинском районе и части города Видное (около 123 тыс. человек)»,— сообщили «Интерфаксу» в Минэнерго России.
Обновлено в 07:00
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Цыганова припомнила Пугачевой слова о «королеве всех плебеев»
Российская певица Виктория Цыганова раскрыла отношение королевы эстрады Аллы Пугачевой к публике.
Обновлено 18 апреля в 12:36
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Состояние писателя и журналиста Дмитрия Быкова постепенно улучшается, сообщила Светлана Большакова, основатель лектория «Прямая речь», где выступает литератор.
Обновлено в 08:01
Авто
В ЦОДД выяснили, владельцы каких машин чаще нарушают ПДД
Чаще всего правила дорожного движения в Москве нарушают владельцы Mercedes-Benz, BMW и ВАЗ, а меньше всего штрафов приходит хозяевам Chevrolet, ГАЗ и Volkswagen.
Обновлено вчера в 14:30
Авто
УАЗ начал продажи новой версии внедорожника «Хантер»
Ульяновский автозавод приступил к продажам новой модели УАЗ «Хантер».
Обновлено в 03:32
Кино
«ВКонтакте» заблокирует половину пользователей на 15 минут
Желающим необходимо будет зайти в приложение, подать заявку, и в день мировой премьеры соцсеть заблокирует странички каждого второго участника акции.
Обновлено вчера в 16:55
Шоу-бизнес
Ирина Цывина успела сообщить возлюбленному о беременности
Актер тяжело переживает уход из жизни артистки, на которой хотел жениться и которая, по его признанию, успела сообщить ему о беременности.
Обновлено вчера в 14:10
Армия и оружие
Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР
Группа украинских военных подорвалась на своих же минах при попытке проникнуть в самопровозглашенную Донецкую народную республики (ДНР).
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия
В Париже началась акция «желтых жилетов»
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 04:34
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Литва раскритиковала Эстонию за встречу Кальюлайд с Путиным
Обновлено вчера в 19:25
Происшествия
На Дунайском проспекте маршрутка въехала в минивэн
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 20 апреля около 12:25 у дома №24 по Дунайскому проспекту 29-летний водитель автобуса ПАЗ совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем Volkswagen.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Турция рассмотрит российские истребители в случае срыва поставок F-35
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
В Беломорск привезли на поезде военный металлолом из Сирии
В Беломорск утром 19 апреля прибыл железнодорожный состав с трофейной военной техникой, отбитой российской армией у боевиков в Сирии.
Обновлено вчера в 06:10
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» показали форму на матч
"Динамо" и "Крылья Советов" определились с комплектами формы на матч 24-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Индия возобновила программу разработки учебного самолёта HJT-36 Sitara
Индия возобновила программу создания реактивного учебного самолета расширенной летной подготовки HJT-36 Sitara.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Петербурге членов «Весны» задержали за акцию против военного призыва
Молодые люди устроили у военкомата на Воскресенской набережной акцию против военного призыва.
Обновлено в 08:41
Авто
Эксперты рассказали о вреде для двигателя холостого хода
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Отец Децла удивился тому, что Газмановы не пришли на похороны его сына
В одном из своих недавних интервью музыкальный продюсер Александр Толмацкий рассказал, что был сильно удивлен тому, что чета Газмановых не пришла проститься с Децлом.
Обновлено в 05:53