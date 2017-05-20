Фалькао может покинуть «Монако»Евро-футбол.ру 11:09

Форвард "Монако" Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно. По информации L'Equipe, руководство "Монако" готово продать игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. В работе с Фалькао заинтересованы "Валенсия" и бывший клуб игрока, мадридский "Атлетико".

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального Интернета Тяжелая американская ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту 60 мини-спутников для создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Музыка Объявлен новый победитель шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова не явилась на повторный финал В спецвыпуске "Голоса" приняли участие восемь финалистов шестого сезона проекта.

Происшествия Полковник с 12 млрд рублей Черкалин оценил тюремную кашу Арестованный начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Армия и оружие Глава Генштаба Украины не видит военного разрешения конфликта в Донбассе Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью агентству УНИАН заявил, что "чисто военный" вариант урегулирования конфликта в Донбассе им не рассматривается.

Общество Госдума одобрила новые правила техосмотра Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Общество Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке УМВД проводит проверку после появления в сети сообщения о "прощальной вечеринки" в школе Владивостока, где одна из учениц была в форме полицейского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского УМВД России.

Армия и оружие Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток В начале мая в СМИ появилась информация, что США могут отправить на Ближний Восток 120 тыс. военнослужащих, если Иран ускорит разработку ядерного оружия.

Кино Российский режиссер Кантемир Балагов получил приз в Каннах Россиянин Кантемир Балагов получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда».

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Политика Оппозиция Венесуэлы взяла под контроль посольство в США Представитель венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо в Соединённых Штатах Карлос Веккьо начал контролировать здание дипмиссии страны в Вашингтоне.

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.

Политика Путин вручил награды Матвиенко и Жванецкому Владимир Путин вручил государственные награды. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Шоу-бизнес Ради фотосессии Виктории Бони перекрыли набережную в Каннах Виктория Боня на открытии Каннского кинофестиваля На открытие фестиваля светская львица пришла в вечернем красном платье с экстремальным декольте.

Экономика Россия выделит миллиарды рублей на цифровые технологии Порядка 220 млрд рублей предусмотрено выделить на реализацию дорожных карт по цифровым «сквозным» технологиям.

Происшествия Школьник напал на депутата на последнем звонке в Марий Эл Выпускник школы в поселке Юрино в Марий Эл напал на депутата Государственного собрания республики.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.

Футбол Капитан «Реала» Рамос задумался об уходе из клуба Если раньше ходили разговоры о том, что клуб наверняка покинут валлийский форвард Гарет Бэйл и другие игроки, которые не имели постоянной игровой практики, то теперь, стало известно Marca, об уходе из команды задумался капитан Серхио Рамос.

Наука Сигареты без фильтра являются самыми смертоносными Люди, которые курят сигареты без фильтра, имеют двойной риск смерти от рака легких, чем другие курильщики.