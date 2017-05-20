Футбол
Фалькао может покинуть «Монако»Евро-футбол.ру 11:09
Форвард "Монако" Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно. По информации L'Equipe, руководство "Монако" готово продать игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. В работе с Фалькао заинтересованы "Валенсия" и бывший клуб игрока, мадридский "Атлетико".
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