Футбол

Фалькао может покинуть «Монако»Евро-футбол.ру 11:09

Форвард "Монако" Радамель Фалькао может покинуть команду в предстоящее летнее трансферное окно. По информации L'Equipe, руководство "Монако" готово продать игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. В работе с Фалькао заинтересованы "Валенсия" и бывший клуб игрока, мадридский "Атлетико".
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Форвард «Монако» Фалькао может вернуться в Испанию

Газета.Ru10:26

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Матч ТВ09:32

Фалькао может уйти из «Монако». Им интересуются «Валенсия» и «Атлетико»

Sports.ru08:39
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