Футбол

Фалькао может покинуть «Монако»Газета.Ru 04:03

Нападающий "Монако" Радамель Фалькао может покинуть французскую команду, сообщает Don Balon. По информации издания, колумбийский форвард точно не вернется в мадридский "Атлетико" из-за конфликта с главным тренером Диего Симеоне.
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Фалькао может покинуть «Монако»

Газета.Ru04:03

Фалькао хочет покинуть «Монако»

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Фалькао не намерен возвращаться в «Атлетико» из-за конфликта с Симеоне

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Фалькао рассматривает уход из «Монако»

Sport24.ru03:24

СМИ: Фалькао не вернется в «Атлетико»

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