По данным TRT Spor, стамбульский клуб уже договорился с колумбийцем о личном контракте с зарплатой 7 млн евро в год. Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.

Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Политика США сбили иранский беспилотник в Ормузском проливе Военные США сбили иранский беспилотный летательный аппарат в районе Ормузского пролива.

Политика Кремль назвал первый шаг в диалоге с Киевом Освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского могло бы стать первым шагом нормализации отношений Москвы и Киева.

Происшествия Фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба» задержан в Вильнюсе Бывший генеральный директор ООО "Самаратранснефть-Терминал" Роман Ружечко, объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", задержан в столице Литвы Вильнюсе, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Политика Путин упростил украинцам получение российского паспорта Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.

Армия и оружие Пострадавшая при обстреле Донецка женщина умерла в больнице Женщина, пострадавшая при обстреле окраин Донецка, скончалась в больнице, сообщил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика Зеленский заключил спор с директором украинского госпредприятия Президент Украины Зеленский заключил ещё очередное при, но на этот раз с гендиректором госпредприятия «Укргидроэнерго» Сиротой.

Кино Симба в кино: «Король Лев» взорвал кинопрокат в России Настолько новый Король Лев повторяет всем известный мультфильм - можно судить уже по трейлеру.

Происшествия В центре Москвы упавшее дерево повредило пять машин и газовую трубу Упавшее от сильного ветра дерево повредило пять автомобилей и газовую трубу на жилом доме в центре Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Политика Путин поручил отменить штрафы с камер, установленных с нарушениями Президент Владимир Путин поручил кабинету министров решить вопрос с отменой штрафов водителям за ПДД, которые зафиксировали неправильно установленные камеры.

Экономика Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2019 год Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

Политика Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400 США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.

Кино Фильм «Правда» Хирокадзу Корээды откроет Венецианский кинофестиваль Новая картина японского режиссера Хирокадзу Корээды «Правда» откроет 76-й Венецианский международный кинофестиваль, сообщает Variety.

Политика Матвиенко назвала дату отмены роуминга между Россией и Белоруссией Роуминг между Россией и Белоруссией могут отменить с 15 сентября, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на VI Форуме регионов России и Белоруссии, передает «РИА Новости».

Политика СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Общество Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Гаджеты Пользователи iPhone всё чаще стали переходить на Android-смартфоны BankMyCell проанализировала еще данные других компаний, и в своем отчете отметила, что лояльность к смартфонам Apple сейчас находится на уровне 2011 года, когда показатель составлял 72%.