По данным TRT Spor, стамбульский клуб уже договорился с колумбийцем о личном контракте с зарплатой 7 млн евро в год. Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.

Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»

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