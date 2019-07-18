Футбол
Фалькао может бесплатно перейти из «Монако» в «Галатасарай»Sport24.ru 15:25
По данным TRT Spor, стамбульский клуб уже договорился с колумбийцем о личном контракте с зарплатой 7 млн евро в год. Контракт Фалькао с «Монако» рассчитан до лета 2020 года, при этом «Галатасарай» рассчитывает заполучить его бесплатно из-за высокой для монегасков зарплаты футболиста.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 17:30, Вашингтон
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