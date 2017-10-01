Футбол
Фалькао: хочу попробовать свои силы в бейсболе, как Майкл ДжорданЧемпионат 09:49
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао рассказал, что после завершения карьеры планирует повторить путь Майкла Джордана.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:38, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал мать брошенной в квартире в Москве девочки
Обновлено в 13:02
Политика
ЕС приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8
Евросоюз приостановил полеты Boeing 737 MAX и его модификаций до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 14:15
Общество
Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на сигареты
Минздрав предложил ежегодно увеличивать налог на табачные изделия.
Обновлено в 12:56
Технологии
«Яндекс» купил сервис вопросов и ответов TheQuestion
Интернет-компания «Яндекс» приобрела сервис вопросов и ответов TheQuestion, сообщил «Ведомостям» представитель поисковика.
Обновлено в 13:00
Политика
Совет Федерации может отклонить закон о запрете хостелов в жилых домах
Совет Федерации может в среду на заседании отклонить принятый ранее Госдумой закон о запрете хостелов в жилых помещениях, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Ввозившую самолеты мимо таможни ОПГ раскрыли в московском аэропорту
На территории аэропорта «Домодедово» выявлена организованная преступная группировка (ОПГ), члены которой, как считает следствие, уходили от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере при покровительстве местных правоохранительных органов.
Обновлено в 07:56
Экономика
Bloomberg подсчитал сумму выведенных из России денег за 25 лет
За последние 25 лет из России через офшоры вывели 750 млрд долларов, подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 13:54
Спорт
Эберг победила в индивидуальной гонке на домашнем чемпионате мира
Шведка Ханна Эберг завоевала золото в индивидуальной гонке на 15 километров на чемпионате мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Обновлено в 12:18
Транспорт
Глава ГИБДД поддержал введение штрафов за превышение скорости на 10 км/ч
В ГИБДД выступили в поддержку снижения с 20 до 10 км/ч порога превышения скорости автомобиля, за который может быть выписан штраф.
Обновлено в 08:34
Армия и оружие
NBC: Эстония уверена, что Россия готовится к войне с НАТО
После анализа последних военных учений России авторы доклада пришли к выводу, что "российские вооруженные силы последовательно готовятся к широкомасштабному военному конфликту с НАТО".
Обновлено в 14:23
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить Набиева из партии
Комиссия по этике политической партии «Единая Россия» (ЕР) рекомендовала исключить из своих рядов депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, допустившего оскорбительные высказывания в адрес пенсионеров.
Обновлено в 13:20
Политика
Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»
Европарламент проголосовал за резолюцию о политических отношениях Брюсселя и Москвы, в которой содержится предложение остановить "Северный поток — 2".
Обновлено в 08:42
Происшествия
«Похоронивший» Путина в Набережных Челнах арестован на 28 суток
Городской суд Набережных Челнов арестовал «похоронившего» президента России Владимира Путина активиста.
Обновлено в 06:17
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Умер бывший муж Лолиты Милявской
Скончался экс-супруг певицы Лолиты Милявской бизнесмен Арнольд Спиваковский. О этом сама артистка рассказала в Instagram.
Обновлено в 13:24
Интернет
Всемирная сеть 12 марта отмечает 30-летний юбилей
Во вторник, 12 марта, свое 30-летие отмечает "Всемирная паутина".
Обновлено в 09:47
Футбол
Игнатьев: мне бы не хотелось покидать «Краснодар»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, отказавшийся подписывать новый контракт с клубом на улучшенных условиях, заявил, что не хочет покидать свою нынешнюю команду.
Обновлено в 13:50
Происшествия
На борту самолёта Оренбург-Москва пассажир устроил дебош
Обновлено в 09:15
Политика
Президент в ближайшее время может уволить несколько губернаторов
Как утверждает издание "Проект", пока согласованы отставки глав Мурманской области и Алтая.
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Пентагон запросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия
Министерство обороны США планирует направить $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия, которое противнику будет сложно обнаружить.
Обновлено в 13:49
Происшествия
В Краснодаре горит склад с полиэтиленом
В Краснодаре загорелся склад с полиэтиленовой и бумажной тарой. Об этом сообщает РИА "Новости". Площадь пожара составляет 600 кв. м.
Обновлено в 10:33
Политика
Правительство утвердило порядок присвоения имен аэропортам и вокзалам
Правительство утвердило правила присвоения аэропортам, железнодорожным станциям и портам имен выдающихся деятелей.
Обновлено в 13:49
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога
В «Справедливой России» отметили, что фракция вносит в Госдуму законопроект об отмене транспортного налога не в первый раз и не исключено, что «не в последний».
Обновлено в 07:05
Политика
Зеленский назвал слова Тимошенко «лаем из соседнего села»
Обновлено в 14:25
Политика
Писательское и журналистское сообщества написали открытое письмо против «законов Клишаса»
Члены творческих сообществ "Свободное слово", Санкт-Петербургский ПЕН-Клуб и "ПЭН-Москва" выпустили открытое коллективное письмо протеста против принятых Думой в третьем чтении законов, ограничивающих свободу слова россиян в интернете.
Обновлено в 11:38
Политика
В 2019-м в РФ вступит в строй мощнейший в мире ядерный реактор
К концу года в России появится самый мощный в мире высокопоточный реактор "Пик".
Обновлено в 14:36
Происшествия
Психолог и первоклассник подрались в школе в Москве
В школе на северо-востоке Москвы на перемене произошел конфликт между первоклассником и психологом.
Обновлено в 07:11