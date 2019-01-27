Футбол

Фалькао: игроки «Монако» стараются отдавать всё, но этого недостаточноЧемпионат 03:37

Дижон — Монако
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Франции, вчера
Стадион «Гастона Жерара»
Чан-Хун Квон
24′
49′
Юри Тилеманс
61′
Налдо
62′
Бенджамин Хенрихс
68′
Сеск Фабрегас
Вильям Венкер
68′
Юри Тилеманс
Александр Головин
Наим Слити
69′
Уэсли Саид
79′
Наим Слити
Флоран Бальмон
81′
Чан-Хун Квон
Жюль Кейта
82′
84′
Бенджамин Хенрихс
Мусса Силла
Уссама Хаддади
90′
Уэсли Лотоа
90′+1′
Нападающий "Монако" Радамель Фалькао прокомментировал поражение в матче 22-го тура чемпионата Франции с "Дижоном" (0:2).
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