Футбол

Фалькао договорился о контракте с «Галатасараем»Евро-футбол.ру 13:31

Заинтересованность в услугах 33-летнего бомбардира проявляет "Галатасарай". Отмечается, что стороны уже согласовали контракт с заработной платой в размере 7 миллионов евро в год. Колумбиец перейдет в турецкий гранд в статусе свободного агента.
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Фалькао близок к переходу в «Галатасарай», стамбульцы предлагают ему огромную зарплату

Bookmaker-ratings.ru13:43

Фалькао договорился о контракте с «Галатасараем»

Евро-футбол.ру13:31

Фалькао будет получать в «Галатасарае» 7 миллионов евро в год

Спорт-Экспресс12:31

СМИ: «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с Фалькао

Sportbox.RU13:05

СМИ: «Галатасарай» достиг принципиальной договоренности с Фалькао

Матч ТВ13:05

«Галатасарай» договорился с Фалькао о контракте с зарплатой 7 млн евро в год

Sports.ru11:27

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