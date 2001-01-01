Футбол
Фалькао договорился о контракте с «Галатасараем»Евро-футбол.ру 13:31
Заинтересованность в услугах 33-летнего бомбардира проявляет "Галатасарай". Отмечается, что стороны уже согласовали контракт с заработной платой в размере 7 миллионов евро в год. Колумбиец перейдет в турецкий гранд в статусе свободного агента.
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Фалькао близок к переходу в «Галатасарай», стамбульцы предлагают ему огромную зарплату
Bookmaker-ratings.ru13:43
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всего Донбасса
Ранее «Профиль» писал, что 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления гражданства РФ жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 12:26
Технологии
Toyota придумала олимпийскую маршрутку без дверей
В любом случае у автомобиля не предусмотрено никаких дверей – есть только поручни.
Обновлено в 11:51
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Две россиянки пропали в Мюнхене, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в посольстве России в Германии.
Обновлено в 12:32
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Политика
Парубий ответил Зеленскому на требование провести заседание Рады
Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
Обновлено в 12:49
Наука
Бразильские растения привлекли самых агрессивных муравьев белками
Муравьи в бразильской каатинге лучше защищают растения от насекомых-вредителей в местах с нехваткой животного белка.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца по делу о подброшенных наркотиках
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении одного из двух фигурантов дела о подброшенных наркотиках - сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба городских судов.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой
Режиссер Резо Гигинеишвили женился на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. Бизнесвумен стала третьей женой Гигинеишвили.
Обновлено в 12:23
Политика
Иран сообщил о задержании нефтяного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер, на борту которого обнаружен миллион литров контрабандного топлива.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Число погибших после пожара в аниме-студии в Японии выросло до 33
Число жертв пожара на студии аниме Kyoto Animation в Киото (Япония) достигло 33. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 09:37
Футбол
Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Обновлено в 11:11
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Общество
Власти Петербурга расширили понятие блокадника
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал президенту РФ Владимиру Путину о новых мерах социальной поддержки для горожан, которые действуют в городе.
Обновлено в 11:57
Технологии
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
К решению вопроса выделения приоритетного радиочастотного спектра для сетей 5G подключился вице-премьер РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы ОПК, говорил ранее Акимов.
Обновлено в 12:08
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 года.
Обновлено в 10:12
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».
Обновлено в 08:08
Политика
Трамп отложил рассмотрение санкций против Турции из-за С-400
США не рассматривают возможность введения санкций против Турции из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400 («Триумф»), заявил американский президент Дональд Трамп вечером 18 июля, передает Bloomberg.
Обновлено в 14:25
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 17:18
Игры
Rockstar назвала дату выхода обновления с казино для GTA 5
Rockstar Games выпустит обновление The Diamond Casino & Resort для GTA 5: Online 23 июля. На канале разработчиков вышел трейлер патча.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Хоккей
Овечкин станет послом НХЛ в Китае
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин станет первым действующим игроком НХЛ, который посетит Китай в качестве посла лиги.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Адвокат сообщил о вывозе Гульнары Каримовой из колонии на скорой
Адвокат Гульнары Каримовой, швейцарский юрист Грегуар Манжа, сообщил, что ему не удалось добиться свидания с ней, хотя он шесть часов прождал под стенами женской колонии в Зангиотинском районе Ташкентской области.
Обновлено в 13:23
Политика
Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.
Обновлено в 14:16