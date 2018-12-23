Форвард «Монако» Радамель Фалькао выразил мнение, что команде в зимнее трансферное окно требуется основательно укрепить состав.

Фалькао: «Резервисты „Монако“ не справляются, нам нужны новички»

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