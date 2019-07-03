Футбол
Фалькао, Фабрегас и Головин представили новую форму «Монако»Матч ТВ вчера в 12:10
«Монако» представил экипировку на сезон-2019/20. Новую форму команды представили российский полузащитник Александр Головин, а также Радамель Фалькао, Сеск Фабрегас, Желсон Мартинш и Бенуа Бадьяшиль. Отмечается, что производителем экипировки является итальянская компания Kappa.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Головин, Фалькао, Сеск и другие игроки «Монако» представили новую форму. Фото
Спорт-Экспрессвчера в 11:34
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:47, Вашингтон
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.
Обновлено вчера в 11:01
Происшествия
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, число пострадавших уточняется, заявила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
Глава Минздрава Украины рассказала о пользе мата для здоровья
Метко и точно использованное матерное слово в речи полезно для здоровья, заявила глава Минздрава Украины Ульяна Супрун, комментируя внесенный в Верховную раду законопроект о «дематюкации».
Обновлено вчера в 15:33
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство: причины и последствия
Обновлено вчера в 05:09
Политика
Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона
Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Путин поручил увеличить пособия по уходу за детьми
С 1 января следующего года пособия по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет должны быть повышены до уровня прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено 02 июля в 12:15
Политика
Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Главу грузинского спецназа отстранили после беспорядков в Тбилиси
Полномочия главы департамента по особым поручениям МВД Грузии Георгия Какичашвили приостановлены на время расследования событий на проспекте Руставели в Тбилиси, сообщается на сайте министерства.
Обновлено вчера в 18:22
Происшествия
Чудотворная икона сгорела при пожаре в монастыре в Курганской области
Чудотворная Чимеевская икона Божьей Матери сгорела при пожаре в Свято-Казанском мужском монастыре в Курганской области.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Более десяти человек пострадали при взрыве на АЗС в Ливане
Ранения в результате взрыва на автозаправочной станции на севере Ливана получили 12 человек, сообщает местный телеканал LBC.
Обновлено вчера в 19:27
Происшествия
В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов
Обновлено вчера в 21:54
Путешествия
Названы самые выгодные направления для путешествий на выходные
Онлайн-сервис для планирования путешествий OneTwoTrip перечислил топ-20 самых дешевых авиамаршрутов для поездки на выходные.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Совет Европы потребовал от России еще €55 млн
Днем ранее стало известно, что Россия внесла взнос за текущий год в бюджет Совета Европы после своего возвращения в Парламентскую ассамблею совета.
Обновлено вчера в 00:19
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Армия и оружие
В Черное море вошел французский корабль-разведчик
Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено вчера в 17:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль
«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Лоза встал на сторону Пугачевой после случая на Рижском вокзале
По словам Лозы, Пугачева — не единственная, кто выезжал на железнодорожную платформу.
Обновлено 02 июля в 11:36
Музыка
Гитару с автографами The Doors выставят на торги в России
Обновлено вчера в 07:44
Политика
Путин рассказал о планах на 2024 год
Обновлено вчера в 23:11
Общество
СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье
Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Опрос: почти половина американцев выступает за импичмент Трампа
Почти половина американцев считает, что президент США Дональд Трамп должен быть отстранен от занимаемой должности.
Обновлено вчера в 22:49
Футбол
Сборная Перу обыграла Чили и вышла в финал Кубка Америки
В финале перуанцы сыграют со сборной Бразилией, которая накануне обыграла команду Аргентины с тем же счетом.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия
Большинство тел погибших подводников до сих находятся на борту
Уточняется, что на борту АС-31 в затопленных отсеках до сих пор находятся тела погибших офицеров.
Обновлено вчера в 13:49
Футбол
«Ростов» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
«Ростов» взял верх над ЦСКА в матче заключительного, третьего тура товарищеского турнира Кубок Париматч Премьер, который проходит в Австрии.
Обновлено вчера в 16:18
Культура
Шахматную фигурку, купленную за пять фунтов, продали почти за миллион
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
Опубликованы фотографии подлодки-носителя АГС в Баренцевом море
Агентство ТАСС опубликовало несколько фотографий подводной лодки, бывшей носителем глубоководной станции проекта 10831.
Обновлено вчера в 18:18
Армия и оружие
Drive: армия США упоминала «Лошарик» в своем докладе 2016 года
Главный инженер научно-технологического подразделения командования воздушно-космической обороны и северного командования ВС США Роб Брюннер, сообщает The Drive, составил список направлений, представляющих интерес для американской армии.
Обновлено вчера в 10:56