Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения БандерыRT на русском13:52
Отмечается, что принявшие участие в мероприятии прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко до площади Независимости, где после прихода людей начался митинг. Ранее сообщалось, что в Киеве националисты собрались на факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.
RT на русском13:52
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Происшествия
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Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
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Происшествия
В Магнитогорске на улице с обрушившимся подъездом сгорела маршрутка
31 декабря по адресу проспект Карла Маркса, 164/2, в жилом доме взорвался газ, в результате чего обрушился подъезд здания.
Обновлено в 14:25
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Происшествия
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.
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Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
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Из-под завалов дома в Магнитогорске достали живым 10-месячного ребенка
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Кино
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Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
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Как ищут выживших при обрушении дома в Магнитогорске
Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося многоквартирного дома в Магнитогорске 11-месячного мальчика. Ему помогли выжить тёплые вещи.
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Политика
Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку после скандала
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ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
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ВАДА выпустило заявление по дедлайну для России
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