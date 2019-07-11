Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Тушение пожара на площади электростанции продолжается. Ранее сообщалось, что высота факела огня достигала 20 м.

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

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