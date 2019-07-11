Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушилиРБК 05:42

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Тушение пожара на площади электростанции продолжается. Ранее сообщалось, что высота факела огня достигала 20 м.
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Пожар в Мытищах: возгорание на участке газопровода локализовано

Вести Подмосковья08:30

Как минимум один человек стал жертвой пожара на ТЭЦ в Мытищах

Интерфакс07:59

При пожаре на ТЭЦ в Мытищах погибла женщина-охранник

РИА Новости08:07

Пожар на ТЭЦ в Мытищах удалось локализовать

РИАМО06:38

Подмосковный город Мытищи частично обесточен после пожара рядом с ТЭЦ-27

Эхо Москвы08:30

Пожар в административном здании рядом с ТЭЦ в Мытищах локализован

ТАСС08:38

Пожар на станции высокого давления в Мытищах локализован – МЧС

Подмосковье Сегодня06:43
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Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Политика

Глава Евросовета назвал распад СССР «счастливым событием»

Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев, русских, а также для центральной и восточной Европы и не является самой крупной геополитической катастрофой прошлого века.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Общество

У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы

Обновлено в 03:27
Общество

Госдума приняла законопроект о социальном предпринимательстве

Госдума РФ приняла в третьем (окончательном) чтении законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства.
Обновлено в 05:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова получила травму на съемках шоу «Форт Боярд»

33-летняя певица Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок шоу "Форт Боярд", которые проходят во Франции, передает "Вечерняя Москва".
Обновлено в 06:52
Футбол

Владимир Габулов ушел с поста главы Минспорта Северной Осетии

Владимир Габулов по собственному желанию покинул пост министра физической культуры и спорта Северной Осетии и назначен советником главы республики по развитию футбола.
Обновлено в 07:37
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».
Обновлено вчера в 07:04
Политика

В Италии начали расследование о финансировании Россией партии «Лига»

О начале следствия сообщил редактор BuzzFeed-Европа Альберто Нарделли в Twitter: Генпрокурор Милана начал расследование по делу "Lega и Россия" после того, как BuzzFeed News опубликовал запись с московских переговоров с участием близкого помощника Сальвини.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии

В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Автоспорт

Команда «Формулы-1» посвятила раскраску машины Джеймсу Бонду

Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Российский военный корабль зашёл в зону учений НАТО и Украины

Обновлено вчера в 06:39
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю обсудит рекламу кафе с "божественной шаурмой" на экспертном совете, чтобы принять решение о наличии или отсутствии в ней нарушения закона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:19
Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Единоборства

Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры

Обновлено в 07:04
Политика

Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
Обновлено в 07:36
Авто

Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь

Обновлено в 06:34
Происшествия

Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия

Подполковник ФСБ фиктивно числился преподавателем в вузе

Вицюк рассказала следователям, что начальник белореченского отделения ФСБ Константин Николинко в 2011 году заставил ее зачислить его на должность преподавателя университета.
Обновлено в 06:36
Общество

На Свердловскую область вновь идут грозы и шквалистый ветер

Завтра, 12 июля, на территории Свердловской области ожидаются грозы и порывы ветра до 20 м / с. Как сообщили РИА "Новый День" в пресс-службе областного ГУ МЧС, предупреждения об этом направлены в органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики.
Обновлено в 07:15
Театры

Владимир Кехман назвал Теодора Курентзиса «Иудой в театральном мире»

Художественный руководитель Новосибирского и Михайловского театров Владимир Кехман жестко раскритиковал Теодора Курентзиса.
Обновлено вчера в 15:12
Общество

Треть россиян считает такси более выгодным, чем личный автомобиль

Треть опрошенных россиян, по данным исследования сервиса такси «Ситимобил» и компании «Ресерч», считает, что такси выгоднее собственного автомобиля.
Обновлено в 06:02
Теннис

Надаль встретится с Федерером в полуфинале Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв американца Сэма Керри. Трехсетовый матч продлился 2 часа 9 минут.
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Пятилетний мальчик из России пропал в Польше

Обновлено в 07:24
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко и всей его команды

О намерении Зеленского расширить люстрационное законодательство стало известно 8 июля.
Обновлено в 08:10
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