Футбол
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»Sport24.ru 11:55
«Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета. «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду», оставшись с пятью баллами в активе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:22, Вашингтон
Футбол
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Вместе с президентом спектакль посмотрели активисты общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, а также представители общественности Севастополя.
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