Футбол

«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»Sport24.ru 11:55

«Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета. «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду», оставшись с пятью баллами в активе.
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«Шинник» сыграл вничью с «Текстильщиком», «Балтика» разгромила «Мордовию»

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«Балтика» разгромила «Мордовию», «Нижний Новгород» обыграл «Факел»

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«Балтика» разгромила «Мордовию», «Нижний Новгород» обыграл «Факел»

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«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»

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«Балтика» крупно обыграла «Мордовию» на выезде

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«Нижний Новгород» — «Факел»: ставить ли на нижегородцев?

Все про Спорт рувчера в 22:26
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МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции

«Греция – "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии

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В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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«Ассоль уже не та». В Сети высмеяли располневшую Савченко на пляже

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Волонтеры назвали итоговые данные о численности акции в центре Москвы

Обновлено в 10:05
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Миллиардер Эпштейн покончил с собой в исправительном центре

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Здоровье

У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер

Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
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Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено в 11:15
Экономика

Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году

В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
Обновлено в 13:00
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей об ухудшении дорожной ситуации с 26 августа

Обновлено в 10:12
Происшествия

Стрельба произошла в мечети в Норвегии

Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Политика

В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского

Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Футбол

Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России

Обновлено в 13:15
Культура

В Абхазии открылась частная картинная галерея Адгура Пилия

9 августа в селе Лыхны Гудаутского район состоялось открытие частной картинной галереи Адгура Пилия.
Обновлено в 12:39
Общество

Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни

Обновлено в 09:36
Кино

Путин поздравил с 90-летием Олега Стриженова

Обновлено в 07:11
Политика

В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Космос

NASA испытывает водный космический корабль на орбите

Обновлено в 02:29
Авто

УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П

Автолюбителям на просторах Интернета рассказали об уникальной вариации отечественного внедорожника из Ульяновска под наименованием УАЗ–469.
Обновлено в 09:25
Общество

Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Происшествия

В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней

Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Экономика

Минприроды: регионы получат максимальные полномочия по определению тарифов на вывоз мусора

Власти в регионах получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Футбол

На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша

На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие

Донбасс сегодня: офицеры ООС торгуют передовыми позициями, военные США уличили ВСУ во лжи

Обновлено в 13:07
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Обновлено в 09:13
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Говорящее приложение для знакомств само ищет хозяину пару

Обновлено в 06:26
Общество

В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки

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«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»

Обновлено в 09:57
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