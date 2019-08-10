«Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета. «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду», оставшись с пятью баллами в активе.

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Общество МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции «Греция – "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.

Политика Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Здоровье У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.

Культура Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Экономика Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.

Происшествия Стрельба произошла в мечети в Норвегии Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.

Политика В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.

Культура В Абхазии открылась частная картинная галерея Адгура Пилия 9 августа в селе Лыхны Гудаутского район состоялось открытие частной картинной галереи Адгура Пилия.

Политика В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.

Авто УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П Автолюбителям на просторах Интернета рассказали об уникальной вариации отечественного внедорожника из Ульяновска под наименованием УАЗ–469.

Общество Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии» Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.

Происшествия В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

Экономика Минприроды: регионы получат максимальные полномочия по определению тарифов на вывоз мусора Власти в регионах получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом.