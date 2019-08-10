Футбол
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»Sport24.ru 11:55
«Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета. «Факел» проиграл «Нижнему Новгороду», оставшись с пятью баллами в активе.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Общество
МИД предупредил о опасности лесных пожаров в Греции
«Греция – "красный" уровень метеоопасности объявлен в Аттике, Центральной Греции и некоторых районах Пелопоннеса в связи с аномальной жарой и сильным ветром, высока вероятность возникновения лесных пожаров», - говорится в сообщении ДСКЦ в Twitter.
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Кокорин и Мамаев обыграли «Салют» в колонии
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Путин прокатил в мотоциклетной коляске главу Крыма
В коляске, прикрепленной к транспортному средству, разместились глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
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У врачей не было шансов спасти Аллу Вербер
Накануне, 6 августа, мир отечественного шоу-бизнеса потрясла новость – неожиданно скончалась фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер.
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Культура
Слухи о нищенстве воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
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Власти пообещали сохранить финансирование СМИ в следующем году
В минувшем году СМИ получили из бюджета 82,5 млрд рублей, в этом году объём финансирования меньше — 67 млрд 800 млн рублей.
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Стрельба произошла в мечети в Норвегии
Неизвестный открыл стрельбу в мечети в пригороде норвежской столицы Осло. Об этом говорится в сообщении полиции в Twitter.
Обновлено в 12:08
Политика
В Раде назвали Трампа самым большим начальником Зеленского
Президентство Владимира Зеленского на Украине будет неполноценным без встречи с американским лидером Дональдом Трампом, считает депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин.
Обновлено в 12:42
Футбол
Дзюба вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионата России
Обновлено в 13:15
Культура
В Абхазии открылась частная картинная галерея Адгура Пилия
9 августа в селе Лыхны Гудаутского район состоялось открытие частной картинной галереи Адгура Пилия.
Обновлено в 12:39
Общество
Пугающая деталь на фото девочки чуть не лишила ее жизни
Обновлено в 09:36
Кино
Путин поздравил с 90-летием Олега Стриженова
Обновлено в 07:11
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Космос
NASA испытывает водный космический корабль на орбите
Обновлено в 02:29
Авто
УАЗ рассказал об уникальном семиместном внедорожнике УАЗ-469П
Автолюбителям на просторах Интернета рассказали об уникальной вариации отечественного внедорожника из Ульяновска под наименованием УАЗ–469.
Обновлено в 09:25
Общество
Замминистра связи РФ посоветовал студентам отказаться от «Википедии»
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин посоветовал студентам не пользоваться интернет-энциклопедией «Википедия», поскольку она содержит непроверенную информацию.
Обновлено в 12:04
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Экономика
Минприроды: регионы получат максимальные полномочия по определению тарифов на вывоз мусора
Власти в регионах получат полномочия по установлению тарифов на вывоз мусора, сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, который находится на Ставрополье с рабочей поездкой визитом.
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Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Донбасс сегодня: офицеры ООС торгуют передовыми позициями, военные США уличили ВСУ во лжи
Обновлено в 13:07
Технологии
Говорящее приложение для знакомств само ищет хозяину пару
Обновлено в 06:26
Общество
В Росрыболовстве рассказали о новых правилах любительской рыбалки
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
«Манчестер Сити» стартовал в АПЛ с разгрома «Вест Хэма»
Обновлено в 09:57