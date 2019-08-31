Футбол
Sportbox.RU«Факел» разгромил «Текстильщик»
«Факел» в гостях разгромил «Текстильщик» в матче 11-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Михаил Петрусев, Руслан Корян, Артур Рябокобыленко и Роман Воробьев. Единственный мяч в составе хозяев провел Александр Радченко.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском 12:06
Авто
Составлен топ-5 бюджетных иномарок на российском рынке
МедиаПоток 08:24
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru 07:46
Происшествия
Вертолет упал в Клязьминское водохранилище под Москвой
Вертолет зацепился за линию электропередач близ подмосковного Долгопрудного и упал в Клязьминское водохранилище, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС.
Интерфакс 12:50
Армия и оружие
Минобороны показало пуск ракеты «Искандер»
Министерство обороны России опубликовало на своём канале в YouTube видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.
RT на русском 10:46
Политика
ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой
Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК 09:34
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru вчера в 04:14
Технологии
Сбой произошёл в работе Twitter
Серьёзные проблемы обнаружены в США. Сбой также произошёл в Нидерландах, Германии и Норвегии.
News.ru 11:41
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Футбол
Чернов о своих сейвах: просто хотел помочь «Ростову», а не выглядеть героем
Прыгал осознанно, но просто хотел помочь команде и вратарю, а не выглядеть героем.
RT на русском 12:46
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Осорио на правах аренды
Футболист "Порту" Йордан Осорио проведет ближайший сезон на правах аренды в "Зените", сообщает пресс-служба клуба.
Российская газета 13:01
Единоборства
Вейли Жанг нокаутировала Джессику Андраде на первой минуте боя
Только что в Китае завершился бой чемпионки UFC в минимальном весе Джессики Андраде и Вейли Жанг.
Allboxing.ru 08:48
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru вчера в 03:46
Здоровье
Назван способ снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний
Регулярное добавление в рацион несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), говорится в исследовании, представленном на конгрессе Европейского общества кардиологов.
РИА Новости 11:17
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа.
Вести.Ru 10:56
Происшествия
Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена
Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга. Об этом сообщает Allsport — News.
RT на русском 11:40
Армия и оружие
В Афганистане 10 человек погибли в результате взрыва
В афганском городе Кундуз десять человек погибли в результате взрыва. Об этом сообщает телеканал TOLO News на своей странице в Twitter.
RT на русском 11:23
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Происшествия
Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована
Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».
МИР 24 13:01
Космос
Робот «Федор» пожаловался на «угрозы» российского космонавта на МКС
Первый российский человекоподобный робот «Федор» пожаловался на работающего на МКС российского космонавта Алексея Овчинина.
Мойка78 10:29
Авто
Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Общество
Концепцию парка «Тучков Буян» в Петербурге выберут к апрелю 2020 года
Как ожидается, итоги конкурса будут подведены в апреле 2020 года. Причем, победителя определят на основании общественных обсуждений.
REGNUM 12:57
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском 29 августа в 23:28
Политика
Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
Баскетбол
Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией
Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
Нева Спорт 04:30