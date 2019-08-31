Футбол
Матч ТВ«Факел» разгромил «Текстильщик»
«Факел» в гостях разгромил «Текстильщик» в матче 11-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей отличились Михаил Петрусев, Руслан Корян, Артур Рябокобыленко и Роман Воробьев. Единственный мяч в составе хозяев провел Александр Радченко.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Армия и оружие
Индийские пилоты на авиасалоне МАКС-2019 совершили полеты на МиГ-35
Политика Сегодня 17:16
Политика
Зеленский заявил о прорыве в отношениях с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский оценил первый день своего визита в Польшу, назвав его прорывом в отношениях стран.
RT на русском 18:11
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Футбол
Сычев подписал контракт с «Пюником»
Соглашение 35-летнего игрока с армянским клубом заключено на один год с возможностью продления.
Матч ТВ 05:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa вчера в 19:10
Политика
Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.
Телеканал 360° 16:42
Религия
Константинополь исключил главу «русского экзархата» в Европе
Глава "русского экзархата" в Западной Европе архиепископ Иоанн (Реннето) "освобожден от заботы о приходах русской традиции" и больше не является иерархом Константинопольской церкви, передает "Интерфакс".
РЕН ТВ 17:50
Авто
Volkswagen в РФ наращивает корпоративные продажи
Как сообщает «АВТОСТАТ», Volkswagen по результатам 7 месяцев нынешнего года фиксирует рост корпоративных продаж, то есть реализации автомобилей юридическим лицам.
Тарантас Ньюс 04:31
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Политика
Зеленский осудил Богдана за поездку в Сан-Тропе в День независимости
Президент Украины Владимир Зеленский осудил главу своего офиса Андрея Богдана за поездку в Сан-Тропе в в День независимости Украины.
Газета.Ru 15:25
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 11:38
Происшествия
На Тверской улице в центре Москвы загорелся автобус
В центре Москвы на Тверской улице, в районе пересечения с Леонтьевским переулком, загорелся пустой автобус, пострадавших нет, сообщило столичное управление МЧС России.
РБК 14:39
Наука
Ученые: растения вымирают в сотни раз быстрее обычного
Naked Science 27 августа в 02:02
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета 17:46
Происшествия
Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.
Известия 10:42
Политика
Россия стала председателем в Совбезе ООН
С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.
Известия 17:38
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Армия и оружие
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
Турция и Россия ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
Москва-Баку.ru вчера в 07:34
Происшествия
В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека
RT на русском 17:53
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру вчера в 04:41
Политика
Пушков ответил на слова нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление нового главы Министерства иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
Gazeta.SPb 00:36
Футбол
«Торпедо» победило «Ротор», «Спартак-2» уступил «Химкам»
«Торпедо» возглавляет турнирную таблицу с 28 очками, опережая на одно очко «Химки», которые в параллельной игре победили дома «Спартак-2» — 1:0. Первенство ФНЛ.
Матч ТВ 13:31
Политика
Болтон заступился за суверенитет Польши, Украины и Белоруссии
Ранее, как писал News.ru, Джон Болтон и глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский анонсировали визит президента США Дональда Трампа в Польшу.
News.ru 12:38
Футбол
Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой игрока «Ростова» Чернова
Крупнейший статистический футбольный сайт Transfermarkt посоветовал клубам поспешить с покупкой защитника «Ростова» Евгения Чернова после его невероятного спасения в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1). Напомним, уже в компенсированное к встрече время Чернов отразил два удара, когда ворота гостей были практически пустыми.
Чемпионат 17:05
Наука
Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков
Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Наука
ИИ помогает изучать состояние произведений искусства
Рентгеновские изображения являются ценным инструментом для изучения и восстановления картин, поскольку они могут помочь установить состояние произведения и дать представление о технике художника, отметили исследователи.
Хайтек 13:45